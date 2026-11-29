Barcelona se impone 1-2 al Deportivo La Coruña en el descanso con Lamine Yamal y Pedri como figuras.

Panamá/El Barcelona se va al descanso con ventaja de 1-2 sobre el Deportivo La Coruña, gracias a un dominio claro en posesión, pases y llegadas.

Los goles marcados en este partido fueron los siguientes: Lamine Yamal (Barcelona) al minuto 2; Aubameyang (Deportivo La Coruña) al minuto 9 y Dani Olmo (Barcelona) al minuto 20.

Estadísticas del partido (Deportivo – Barcelona)

Posesión de balón: 30% – 70%

Disparos: 4 – 12

Asistencias: 0 – 2

Tiros de esquina: 1 – 7

Recuperaciones: 8 – 10

Faltas: 7 – 5

Tarjetas: 1 – 0

Fuera de juego: 0 – 0

Despejes: 18 – 13

Pases totales: 120 – 334

Pases correctos: 85 – 292

Pases incorrectos: 35 – 42

Efectividad de pases: 71% – 87%

Lectura del primer tiempo

El Barcelona manejó el balón con un 69% de posesión y casi triplicó a su rival en pases (334 contra 120). Su efectividad de pase llegó al 87%, frente al 71% del Deportivo. Además, generó 12 disparos contra 4 y ganó 7 tiros de esquina.

El Deportivo, por su parte, tuvo que defender buena parte del tiempo: sumó 18 despejes, cinco más que el Barcelona, y cometió más faltas (7 contra 5). Vio además 1 tarjeta.

Los mejor calificados según Flashscore

Lamine Yamal: 8.1

Marcó gol con una definición de gran nivel: xGOT de 1.21 frente a un xG de 0.19. Realizó 4 disparos, 3 al arco y 1 bloqueado. Tocó 42 balones, con 18 pases correctos de 25 (72%). Ganó 6 de 8 duelos (75%) y 2 de 4 entradas. Recibió 2 faltas y recuperó 3 balones.

Pedri: 8.1

Dio una asistencia. Creó 3 pases clave con un xA de 0.24. Completó 4 de 4 regates (100%). Acertó 55 de 58 pases (95%) y tocó 71 balones. Ganó 5 de 6 duelos (83%) y recuperó 4 balones.

Raphinha: 7.6

Generó 2 grandes ocasiones y 5 pases clave, con un xA de 0.65. Acertó 5 de 6 centros (83%) y 5 de 6 pases al área. Realizó 2 disparos, 1 al arco, con 7 toques en el área rival. Tocó 26 balones y acertó 8 de 11 pases (73%).