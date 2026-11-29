Los detenidos, que participaban en una carrera por el desierto chileno, entraron al sitio arqueológico protegido el pasado lunes, según la policía.

Santiago, Chile/Autoridades chilenas informaron el domingo de la detención de 14 deportistas franceses acusados de ingresar ilegalmente al cerro que acoge el Gigante de Tarapacá, un geoglifo de más de 600 años situado en el desierto de Atacama (norte).

Los detenidos, que participaban en una carrera por el desierto chileno, entraron al sitio arqueológico protegido el pasado lunes, según la policía.

Pero el caso estalló el viernes cuando la empresa de ropa deportiva Shinzo Paris, patrocinadora de los deportistas, publicó en sus redes sociales un video donde se los veía en el monumento nacional.

La Fiscalía abrió entonces una investigación que llevó al arresto de los ciudadanos franceses el sábado por la noche.

Los geoglifos, figuras dibujadas sobre las planicies y las laderas de los cerros con distintos tipos de piedras y arena, son creaciones ancestrales cuyo significado aún es objeto de debate.

Ubicado en el cerro Unita, el Gigante de Tarapacá es un dibujo con forma humana que mide 86 metros de alto, el equivalente de un edificio de 30 pisos.

El ministro de Cultura chileno, Francisco Undurraga, criticó en X que "en 2026, todavía haya gente que vaya a estropear con su presencia (…) un patrimonio tan querido".

En la misma red social, el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, destacó la importancia del geoglifo. "No estamos hablando solamente de un atractivo turístico, sino de un patrimonio que guarda parte de nuestra historia y la de nuestros pueblos originarios".

A raíz de la controversia, la empresa Shinzo Paris retiró el video que había publicado en sus redes sociales y pidió disculpas.

"En ningún momento pisamos el geoglifo ni sus inmediaciones. No lo tocamos ni lo alteramos, y no dejamos ningún tipo de basura", compartió la marca en sus historias en Instagram.

"Ahora comprendemos que acceder al cerro fue un error y que la preservación de un sitio como este va más allá del propio geoglifo", añadió.