El conjunto morado amarra la primera posición de la fase regular con goles de Escobar, Torres y Waston en un encuentro marcado por la expulsión del 'Cubo' Torres.

Panamá/El Deportivo Saprissa cumplió con su objetivo y derrotó 3-1 al Inter San Carlos en el Estadio Ricardo Saprissa, resultado que le permitió asegurar el liderato general de la fase regular del fútbol costarricense, por encima del Cartaginés, gracias a la diferencia de goles.

El triunfo tuvo un ingrediente especial para el panameño Fidel Escobar, quien fue protagonista al abrir el marcador y conseguir su primer gol de la temporada, aportando en una jornada clave para el conjunto tibaseño. Además, el también canalero Newton Williams tuvo participación en el encuentro y disputó 80 minutos.

Otras noticias: Thomas Christiansen cuestiona los hábitos del futbolista panameño: “En torneos internacionales esto nos castiga”

Escobar apareció al minuto 13 para romper el empate, con un derechazo raso tras una combinación ofensiva que inició Mariano Torres y continuó Andrey Soto. El defensor panameño aprovechó la acción para adelantar a los morados y comenzar a encaminar una victoria que terminó siendo determinante para asegurar la primera posición.

El Inter San Carlos reaccionó al minuto 32, cuando Joel Campbell convirtió un penal para establecer el empate momentáneo. La falta había sido cometida por el propio Escobar sobre Randy Vega.

Sin embargo, el panorama cambió para el visitante al minuto 35, cuando el mexicano Erick 'Cubo' Torres fue expulsado tras una revisión del VAR por un codazo a Newton Williams, dejando a su equipo con diez jugadores.

Saprissa aprovechó la superioridad numérica y volvió a tomar ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad, al 45+3', con un zurdazo de Mariano Torres. Ya en el complemento, al minuto 51, Kendall Waston amplió la diferencia con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Torres, para establecer el 3-1 definitivo.

Fidel Escobar renovado por dos temporadas más

La anotación de Fidel Escobar llega en una semana importante para su futuro en el fútbol costarricense, luego de que el Deportivo Saprissa anunciara la renovación de su contrato por dos años más, asegurando la continuidad del defensor panameño en el club morado.

Con el liderato general confirmado, Saprissa tendrá la ventaja de cerrar como local todas las fases de eliminación directa. En semifinales se medirá ante San Carlos o Alajuelense, mientras que los panameños Fidel Escobar y Newton Williams continúan sumando minutos y protagonismo con el conjunto costarricense en la recta decisiva del campeonato.