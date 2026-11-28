Escucha este partidazo Canadá vs Panamá EN VIVO desde la 1:00 p. m. por TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El Campeonato Concacaf W 2026 entra en su etapa decisiva y desde el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, viviremos un duelo de alto voltaje.

La Selección Femenina de Panamá enfrenta a Canadá en los cuartos de final, en un partido que representa mucho más que avanzar de ronda.

La selección femenina de Panamá tiene ante sí un enorme desafío frente a una de las potencias del fútbol de la región. En juego está el boleto a las semifinales, la posibilidad de acercarse a la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos.

Canadá llega como una de las favoritas, respaldada por su historia y experiencia internacional. Las norteamericanas disputan su novena participación en el torneo y aspiran a conquistar su tercer título regional, luego de coronarse en 1998 y 2010. Además, cuentan con ocho participaciones mundialistas y cinco presencias olímpicas, con el oro en Tokio 2020 y los bronces de Londres 2012 y Río 2016.

Entre sus principales figuras sobresalen la capitana Jessie Fleming y la atacante Olivia Smith, referentes de un equipo que buscará imponer su jerarquía.

Panamá, por su parte, afronta este compromiso con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa y seguir haciendo historia en el fútbol femenino.

¡Sigue aquí todas las incidencias, las emociones, las jugadas y los detalles de este Canadá vs. Panamá!