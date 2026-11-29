El resultado aseguró la participación del Bahia a la Libertadores por tercer año consecutivo .

Sao Paulo, Brasil/Campeón en 2024, el Botafogo sigue complicándose la permanencia en la Serie A brasileña tras perder este sábado en casa por 2-1 contra Bahia, que con el triunfo se clasificó a la Libertadores 2027, en la 37ª jornada del Brasileirão.

En un partido crucial para ambos, el Bahia acabó siendo más eficaz y hurgó en la herida de un Botafogo en caída picada.

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Un bonito gol de Rodrigo Nestor adelantó a los baianos en el minuto 7, aunque el Botafogo logró empatar en la segunda mitad con un penalti transformado por Alex Telles (62').

Cuando mejor jugaban los locales, que entrena el exseleccionador Tite, un disparo lejano del uruguayo Michel Araújo (85') le dio la victoria al Bahia.

"Hicimos un buen partido, pero no sirve de nada. El fútbol es meter gol en la portería", declaró el capitán botafoguense, Alex Telles.

"Quiero ser muy claro y sincero: estamos viviendo esta situación por culpa nuestra, de los jugadores, pero el club también tiene parte de culpa", agregó.

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- Tercera Libertadores seguida -

El resultado aseguró la participación del Bahia a la Libertadores por tercer año consecutivo.

La victoria del Palmeiras en la final de la Copa Libertadores de este sábado abrió una plaza más en el Brasileirão para el torneo continental y clasificó al Fluminense para la fase de grupos.

Por el momento, el campeón Flamengo (80 puntos), Palmeiras (74), Cruzeiro (69) y Fluminense (63) ya están garantizados en la fase de grupos de la Libertadores 2027.

Athletico Paranaense (57), Bahia (57) y Atlético Mineiro (52) se disputan la quinta plaza que da acceso directo a la fase de grupos, con Furacão y Galo con un partido menos que los baianos.

Para los dos billetes que clasifican a la fase previa, también están Bragantino y Santos en la lucha, ambos con 50 unidades.

También está clasificado de forma provisional a la próxima Libertadores el Gremio de Porto Alegre, al ser finalista de la Copa de Brasil, donde se medirá al Palmeiras.

No obstante, el conjunto gaúcho sólo disputará el máximo torneo continental si no baja a segunda división.

Por su parte, el Botafogo sigue sin alejarse del descenso.

El Fogão, que en 2024 hizo un histórico doblete con Libertadores y Brasileirão, tiene 43 puntos, apenas dos más que el descenso.

El club carioca depende de sí mismo y se salvará si gana a domicilio al Santos en la última jornada.

Además del Botafogo, otros cuatro equipos buscan la permanencia: Corinthians (41), Gremio (41), Mirassol, primer equipo en descenso con 41 puntos, e Internacional (38).

Sumergido en una grave crisis institucional y financiera, el Corinthians, segundo equipo más popular de Brasil, eligió este sábado al empresario Sergio Janikian como nuevo presidente del club.

- Regresa el Fortaleza -

También este sábado, el Fortaleza logró el ascenso a la Serie A tras vencer en casa por 2-0 al Criciúma, remontando el 1-0 adverso de la ida de los play-off.

El Laion regresa a la élite del fútbol brasileño un año después de haber bajado.

Lo hizo de la mano del argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico que dirigió el Fortaleza entre 2021 y 2025 y lo clasificó tres veces a la Copa Libertadores.

Vojvoda, de 58 años, regresó al club para disputar los playoff sin recibir ningún salario y logró el ascenso.

El Fortaleza se une así a Novorizontino, Juventude y Vila Nova, que también disputarán el Brasileirão 2027.