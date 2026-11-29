Las modificaciones permiten a Suiza exportar material militar a 36 países socios designados, incluso durante un conflicto internacional, siempre que esas exportaciones no otorguen una ventaja militar.

Ginebra, Suiza/Los suizos aprobaron este domingo flexibilizar las restricciones a las exportaciones de armas en un referéndum que enfrentó la tradicional neutralidad del país con las preocupaciones de seguridad y los intereses de la industria armamentística.

Las modificaciones permiten a Suiza exportar material militar a 36 países socios designados, incluso durante un conflicto internacional, siempre que esas exportaciones no otorguen una ventaja militar.

Entre esos países figuran naciones europeas, además de Argentina, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

El presidente suizo, Guy Parmelin, anunció que el referéndum se saldó con un 54,3% de votos a favor de flexibilizar las normas de exportación, con una participación del 48%.

El gobierno "está satisfecho con este resultado", afirmó Parmelin.

"Suiza no forma parte de ninguna alianza de defensa, por lo que necesita aún más mantener y reforzar sus vínculos con sus socios. Ser indispensable para los demás es también la mejor manera de no depender completamente de ellos", argumentó el presidente.

El rico país alpino no exporta a Estados involucrados en conflictos armados y exige ser consultado si sus clientes desean transferir armas fabricadas en Suiza a otro Estado.

Pero este año, el Parlamento flexibilizó las restricciones. El gobierno, que respaldó la decisión, argumentó que la invasión rusa de Ucrania modificó los cálculos de seguridad en Europa.

Los defensores de la reforma sostienen que es esencial para mantener la competitividad de la industria armamentística suiza y garantizar su participación en las cadenas internacionales de suministro.

Sin embargo, partidos de izquierda y organizaciones no gubernamentales impulsaron un referéndum al considerar que estaba en peligro la tradición de neutralidad suiza.

Los promotores de la votación señalaron que "el resultado ajustado demuestra que una gran parte de la población no quiere que las armas suizas terminen, sin ningún control, implicadas en guerras sangrientas".

En cambio, el presidente de la asociación suiza GRPM, que representa a empresas de defensa y seguridad, celebró el resultado.

"Pienso en los fabricantes industriales, que podrán recuperar cierta tranquilidad en sus actividades", declaró Christophe Gerber a la televisión pública RTS.

Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Suiza fue el 20º mayor exportador de armas entre 2021 y 2025, con una cuota del 0,3% del mercado mundial.

Tras dos años de descenso, estas exportaciones de armas suizas aumentaron un 43% hasta unos 1.130 millones de dólares en 2025, principalmente por los envíos a la vecina Alemania.