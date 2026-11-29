La contratación de los artistas forma parte de los servicios adjudicados a la empresa Stereo 5000 Sonido y Luces, S.A., por un monto de B/.542,389.93, para la organización del evento.

La fiesta de fin de año I Star PTY 2026, organizada por la Alcaldía de Panamá, contará con una cartelera musical que reunirá a exponentes de los géneros tropical, urbano y típico, como parte de las actividades para recibir el Año Nuevo.

Entre los artistas que subirán a la tarima figuran Rey Ruiz y su orquesta, Giro López y orquesta, así como los representantes del género urbano Akim, Aldo Ranks, Italian Somali y Don Pablo Mures.

La música típica también tendrá su espacio con las presentaciones de Ulpiano Vergara y los distinguidos, y Jonathan Chávez y los triunfadores. En total, el contrato contempla ocho presentaciones musicales en vivo, un DJ crossover y un presentador que conducirá el conteo regresivo para recibir el 2027.

La contratación de los artistas forma parte de los servicios adjudicados a la empresa Stereo 5000 Sonido y Luces, S.A., por un monto de B/.542,389.93, para la organización del evento.

El espectáculo también contempla una tarima de 60 pies de ancho por 40 de profundidad, 150 metros cuadrados de pantallas LED, sistemas de sonido e iluminación y un espectáculo de fuegos artificiales de diez minutos desde una barcaza o plataforma flotante.

La iniciativa de la Alcaldía de Panamá busca promocionar al país como un destino turístico para celebrar la llegada de un nuevo año, y es la primera vez que se hace un evento de esta categoría.

La resolución de adjudicación, firmada por el alcalde Mayer Mizrachi el 18 de noviembre de 2026, establece los componentes artísticos, técnicos y logísticos de la celebración.