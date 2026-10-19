Guardianes 0-3 Rays (4⬆️) MLB Playoffs 2027| Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Partido clave en la pugna por el banderín del Joven Circuito y el boleto faltante para la Serie Mundial.

El Tropicana Field de Tampa es el escenario del partido / AFP

Panamá/La Serie de Campeonato de la Liga Americana llega a un momento decisivo este lunes. Los Rays de Tampa Bay Rays reciben a los Guardianes de Cleveland en el sexto encuentro, con ventaja de 3-2 en la serie y la oportunidad de asegurar su boleto a la Serie Mundial. Cleveland, por su parte, está obligado a ganar para prolongar su temporada y forzar un séptimo partido.

En la parte alta del cuarto episodio, el marcador favorece a los Rays 3-0.

Momentos claves

2da. Baja

1-2 (2 Outs)

Richie Palacios pega doble (3) con elevado a jardinero derecho Chase DeLauter. Chandler Simpson anota Victor Mesa Jr. anota.

CLE 0-2 TB

3ra. Baja

1-0 (1 Out)

Jonny DeLuca out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Steven Kwan. Junior Caminero anota.

CLE 0-3 TB

Alineaciones

Guardianes

Rays

Lanzadores abridores

Shawn Armstrong Lanzador derecho (RHP): Cleveland recurrirá a un plan de varios relevistas, con Armstrong señalado como posible abridor. La estrategia exigirá administrar cuidadosamente el bullpen para contener a la ofensiva de Tampa Bay y mantener al equipo en el partido.

Nota: Cleveland ha manejado su rotación mediante un esfuerzo colectivo de lanzadores. Aunque Shawn Armstrong aparece en el reporte de lanzadores probables, el plan podría incluir a Slade Cecconi y otros relevistas desde las primeras entradas.

Freddy Peralta Lanzador derecho (RHP): Peralta llega con números destacados: marca de 6-0 y efectividad de 0.79 en nueve apariciones, ocho de ellas como abridor, desde el 26 de agosto. Su misión será controlar a los bateadores de Cleveland y darle a los Rays la oportunidad de cerrar la serie.

Las claves del sexto juego

  • La urgencia de Cleveland: los Guardians necesitan mejorar su producción ofensiva y evitar que Tampa Bay tome una ventaja temprana.
  • El control de Peralta: su efectividad reciente lo convierte en una pieza fundamental para las aspiraciones de los Rays.
  • El manejo del bullpen: el desgaste acumulado y la necesidad de ganar harán que cada decisión de los mánagers tenga un peso especial.
  • La oportunidad de Tampa Bay: jugar en casa y contar con una ventaja de 3-2 le permite afrontar el encuentro con la posibilidad de resolver la serie ante su afición.

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