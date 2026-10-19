Denis Boytsov | Estremecedores detalles sobre el fallecimiento del 'Tyson ruso'

Panamá/El exboxeador ruso Denis Boytsov, considerado una de las grandes promesas de la categoría de los pesos pesados, falleció a los 40 años a causa de un coágulo de sangre, según la información difundida sobre su muerte.

Su historia estuvo marcada por una carrera prometedora que quedó truncada en 2015, cuando fue encontrado gravemente herido en un túnel del metro de Berlín, Alemania.

Boytsov construyó un destacado historial profesional de 36 victorias y una derrota, con 27 triunfos por nocaut. Durante su trayectoria conquistó el título de campeón intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y llegó a perfilarse como aspirante a disputar una corona mundial frente a figuras de la talla de Wladimir Klitschko y Tyson Fury.

Un episodio que cambió su vida

El rumbo de su carrera cambió radicalmente en 2015, cuando fue hallado inconsciente y con graves lesiones en la cabeza y las manos en un túnel del metro de Berlín. El exboxeador permaneció siete semanas en coma y sobrevivió, pero las secuelas neurológicas lo dejaron con una discapacidad severa, sin capacidad para caminar ni hablar.

Las circunstancias de aquel episodio también generaron controversia. Mientras las autoridades alemanas manejaron el caso como un posible accidente relacionado con el consumo de alcohol, su esposa sostuvo que Boytsov había sido víctima de una agresión y señaló a presuntos integrantes de la mafia rusa. Sin embargo, esa versión no debe presentarse como un hecho probado.

Once años marcados por las secuelas

Después de aquel episodio, el excampeón pasó años dependiendo de cuidados permanentes. Según los testimonios familiares difundidos, perdió alrededor de 70 kilos, necesitaba una sonda para alimentarse y su capacidad de comunicación quedó severamente limitada.

Su hermano Maxim explicó que, en sus últimos años, Boytsov apenas podía comunicarse mediante movimientos de cabeza.

El fallecimiento ocurrió en el entorno familiar. De acuerdo con el relato atribuido a su padre, mientras su esposa lo alimentaba y lo acomodaba, el exboxeador comenzó a temblar y su piel adquirió una tonalidad azulada. La familia señaló que la crisis estuvo relacionada con el desprendimiento de un coágulo de sangre y que murió pocos minutos después.

La muerte de Denis Boytsov cierra una historia marcada por el contraste entre el futuro que prometía en el boxeo mundial y los años de sufrimiento que siguieron al episodio que puso fin a su carrera deportiva.