Sarina Wiegman| Entrenadora subcampeona mundial femenina en 2023 mantiene su vínculo con Inglaterra

Desde que llegó al banquillo de la selección inglesa en 2021, Wiegman suma dos títulos de Eurocopa y la primera final mundialista de su historia conseguida hace tres años.

Reino Unido/La seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, ha renovado dos años su contrato con las Leonas y seguirá en el cargo hasta después de la Eurocopa 2029, anunció el lunes la Federación Inglesa (FA).

Wiegman, que llegó al banquillo de Inglaterra en 2021, ha llevado a la selección a la conquista de la Eurocopa en 2022 y en 2025, además de haber alcanzado la primera final del Mundial para el país en 2023, perdida contra España.

En total, la entrenadora de 56 años ha alcanzado cinco finales consecutivas de grandes torneos, ganando también la Eurocopa de 2017 como seleccionadora de Países Bajos.

"Estoy muy feliz por continuar con este equipo, no puedo pensar en otro trabajo mejor en el fútbol", declaró Wiegman el lunes.

"Cualquiera que me conozca entiende que mi mayor preocupación ahora mismo es el Mundial y ayudar a que este equipo alcance su mejor versión en los próximos años", añadió la neerlandesa a propósito del Mundial 2027, que se disputará en Brasil.

"Tenemos un trabajo importante que hacer para confirmar nuestra clasificación a Brasil, espero que podamos hacerlo y dar al país otro verano para recordar el año que viene", dijo.

Inglaterra disputará un play-off de ida y vuelta contra Ucrania en noviembre y diciembre por un boleto para el Mundial de Brasil (24 de junio al 25 de julio).

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