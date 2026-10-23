Premundial de Béisbol U18| Panamá se desquita ante Puerto Rico y suma su segunda victoria

El conjunto panameño completó de forma exitosa una doble jornada de partidos en el certamen con sede en Santo Domingo, República Dominicana.

Panamá/Panamá se tomó la revancha ante Puerto Rico al derrotarle, por marcador de 4 carreras a 2, en el segundo partido de una doble jornada que llevó a cabo este viernes en el Premundial de Béisbol U18 que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.

Después de perder en su debut ante el elenco puertorriqueño, y tras vencer a Canadá en horas de la mañana de este viernes 23 de octubre, el elenco panameño buscaba una nueva victoria y la consiguió en su segunda presentación ante los boricuas.

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El partido fue reñido, el marcador se empató a dos anotaciones y se definió en las postrimerías. Se jugaba la parte baja del sexto episodio cuando Winston Alonso pegó un imparable que remolcó la tercera carrera, anotada por Daniel Méndez.

Posteriormente, Caleb Rivera conectó un elevado de sacrificio para que Danel Long cruzara el 'home plate' y le pusiera cifras definitivas al cotejo.

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César Berríos se adjudicó la victoria en rol de lanzador relevo. Durante su salida de cuatro episodios y dos tercios, toleró dos inatrapables y propinó cuatro ponches. En tanto que el serpentinero Jaim Ferreira cargó con la derrota.

Por Panamá, Danel Long bateó dos hits en tres turnos y anotó dos carreras. Winston Alonso de 4-2 con una empujada y Caleb Rivera de 1-1 con dos remolcadas.

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Más temprano, el combinado canalero superó a su similar canadiense por pizarra de 4 carreras a 1.

De esta manera, la selección panameña pone su récord en dos triunfos y una pérdida. Este sábado 24 de octubre enfrentará por segunda vez a Canadá en un juego programado para iniciar a la 1:00 p.m. (hora de Panamá).