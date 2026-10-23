Premundial de béisbol U18 | Panamá gana su primer juego en República Dominicana

Panamá/La selección de Panamá venció 4 carreras por 1 a Canadá y consiguió su primera victoria en el Premundial de Béisbol U18, que se disputa en República Dominicana. El lanzador panameño Jeremy De León se acreditó el triunfo, en un resultado que deja al conjunto canalero con marca de 1-1 en el torneo.

Después de comenzar su participación con una derrota por 2-1 ante Puerto Rico, el equipo panameño respondió en su segundo compromiso y consiguió un resultado positivo frente a la novena canadiense.

La victoria representa un paso importante para Panamá, que busca mantenerse en la pelea por uno de los cuatro cupos para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2027, que se celebrará en China.

Jeremy De León tras vencer a Canadá: “Vamos a hacerlo por Panamá”

El lanzador panameño Jeremy De León destacó su actuación ante Canadá, luego de acreditarse la victoria en el triunfo de Panamá por 4 carreras a 1 en el Premundial de Béisbol Sub-18, que se disputa en República Dominicana.

De León agradeció a Dios por el desempeño que tuvo desde el montículo y explicó que se sintió cómodo durante su labor, que se extendió hasta el quinto episodio.

“Primeramente, gracias a Dios por la tremenda labor que tuve hoy. El primer inning comencé y me sentí muy bien, hasta cuando terminé el quinto inning. Pude hacer mi labor bien, gracias a Dios, y las cosas se me dieron hoy”, expresó el lanzador tras el encuentro.

Jeremy De León alcanzó las 91 millas por hora

Uno de los aspectos destacados de su presentación fue la velocidad de sus lanzamientos, que alcanzaron las 91 millas por hora, según el reporte mencionado durante la entrevista.

El serpentinero también agradeció por haber conseguido esa velocidad durante el compromiso frente a la novena canadiense.

“Yo nada más le doy las gracias a Dios que acá pude tirar 91 millas, y bueno, gracias a Dios”, manifestó.

Un mensaje para la afición panameña

Tras conseguir su primera victoria en el torneo, De León aprovechó la entrevista para agradecer el respaldo de los aficionados y expresar su compromiso con la selección nacional.

“Gracias por apoyarnos, porque nos están apoyando muy bien allá. Entonces, vamos a hacerlo por Panamá, por las cosas que están pasando, y vamos a darle la victoria a Panamá hoy”, señaló.

Con el triunfo por 4-1 sobre Canadá, Panamá consiguió su primera victoria en el Premundial Sub-18 y dejó su marca en 1-1. El equipo canalero continúa su camino en busca de uno de los cuatro boletos para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2027, que se disputará en China.