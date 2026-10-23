Barcelona vs Real Madrid | Duelo de goleadores entre Raphinha y Kylian Mbappé

El brasileño, máximo goleador de LaLiga con 12 tantos, y el francés, con nueve, llegan en racha al Camp Nou, donde el Barça busca afianzar su liderato y el Madrid no puede fallar.

Madrid, España/Los dos mejores artilleros de LaLiga, el barcelonista Raphinha y el madridista Kylian Mbappé, se medirán el domingo en un clásico crucial tanto para merengues como para azulgranas.

El Barcelona, líder del campeonato español a seis puntos del Real Madrid, busca tres puntos que le hagan perder de vista a su gran rival de la capital.

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Los blancos, terceros en la clasificación, no pueden permitirse fallar en el Camp Nou.

Los azulgranas llegan al encuentro tras sufrir el miércoles su primera derrota de la temporada frente al PSG en Champions, pero en LaLiga mantienen un pleno de nueve victorias que quieren mantener.

"Nuestra racha invicta (en el campeonato) sigue intacta y haremos todo lo posible para mantenerla", dijo Raphinha a TNT Sports tras la caída en París.

Raphinha se perfila como una de las grandes bazas azulgranas de cara al partido del domingo en el Camp Nou.

El brasileño encabeza la tabla de goleadores del campeonato con 12 goles, cuatro más que la joven estrella Lamine Yamal, el otro gran goleador del club azulgrana.

Recolocado por el técnico Hansi Flick en la punta del ataque, Raphinha ha visto puerta en siete de los diez encuentros oficiales que ha disputado con el club azulgrana este curso.

El atacante azulgrana se ha perdido solo dos partidos tras la lesión que sufrió con su selección en la última ventana internacional, pero frente al PSG, el segundo que jugó tras su percance, ya recuperó la titularidad.

"Tengo menos de una semana de entrenamiento. Me he sentido bien. Tengo que continuar y mejorar más", afirmó Raphinha.

El brasileño ha contribuido decisivamente, junto a Yamal, a que el Barça promedie más de cuatro goles por partido esta temporada y a que el equipo haya podido marcar al menos dos goles por encuentro.

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- "En un buen momento" -

Para hacer frente a esta eficacia ofensiva el Real Madrid mira a su estrella Kylian Mbappé, el segundo mejor goleador del campeonato español, sólo por detrás de Raphinha.

El delantero francés acumula nueve goles en LaLiga, además de los tres que suma en la Liga de Campeones.

A pocos días de que el lunes se otorgue el Balón de Oro, al que aspira, Mbappé llega en buena forma al encuentro, tras ver puerta en sus dos últimos encuentros.

El astro galo anotó dos dianas en la goleada 4-1 al Sevilla el domingo pasado y otro más en la victoria por el mismo tanteo contra el Leipzig, el miércoles en la Champions.

"Estoy en un buen momento y hay que hacer más", afirmó Mbappé tras el encuentro contra el Leipzig en el Bernabéu.

"Soy parte de los jugadores a los que hay que exigir siempre más", añadió el delantero francés.

El Barcelona no se le da mal al galo que en seis enfrentamientos contra el club azulgrana en los que ha llevado la camiseta merengue ha marcado cinco goles.

No obstante, de esos seis enfrentamientos, el Real Madrid sólo consiguió ganar en el primer Clásico de la temporada pasada hace un año.

Esa victoria, marcada por el desplante de Vinícius a su entonces entrenador Xabi Alonso, acabó dinamitando la temporada merengue.

El brasileño no estará el domingo por sanción por lo que Mbappé podría verse ayudado en su tarea por el joven Yan Diomande.

El marfileño, en racha ascendente, asistió a Mbappé en el gran gol del francés contra el Leipzig.

El domingo, el astro galo tiene una nueva oportunidad para brillar, la víspera de saber si puede alcanzar su gran anhelo del Balón de Oro.