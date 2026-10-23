Ric Flair | Preocupación por estado de salud de la leyenda de la lucha libre

Panamá/El legendario exluchador e integrante del Salón de la Fama de la WWE, Ric Flair, de 77 años, fue hospitalizado de emergencia en Tampa, Florida, luego de sufrir una aparatosa caída en la vía pública.

El percance ocurrió horas después de que el denominado “Nature Boy” revelara que padecía un coágulo sanguíneo en una de sus piernas.

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Detalles del accidente en Tampa

Durante la mañana del viernes 23 de octubre de 2026, el exluchador se encontraba en un restaurante de la cadena Wagamama. Tras levantarse de la barra, dejar su teléfono y su bebida, cruzó la calle, momento en el que sufrió una caída repentina y se golpeó el rostro.

Como consecuencia del impacto, la figura de la lucha libre presentó heridas graves en la cabeza y en la zona alrededor del ojo, sufriendo un sangrado abundante. Personal de servicios de emergencia le brindó atención primaria en el lugar para evaluar una posible conmoción cerebral y posteriormente lo trasladó en ambulancia hacia un hospital cercano.

Diagnóstico previo y cancelación de eventos

El incidente aconteció poco tiempo después de que el propio Flair comunicara públicamente que los médicos le detectaron un coágulo sanguíneo en una pierna, por lo que le recomendaron evitar vuelos largos.

Esta condición médica lo obligó a cancelar su participación en una convención de aficionados en Seattle, Washington. Asimismo, la leyenda del cuadrilátero informó que tenía programada una intervención quirúrgica para extirpar la vena afectada, con la intención de retomar sus actividades profesionales una vez recibiera el alta médica.

Antecedentes de salud

Considerado una de las figuras más importantes en la historia del deporte de entretenimiento, Flair ha atravesado complicadas batallas de salud en los últimos años. En 2017, superó graves complicaciones médicas que pusieron en riesgo su vida, mientras que en 2025 logró superar un diagnóstico de cáncer de piel.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial definitivo sobre su estado de salud actual ni si la caída modificará el calendario de su cirugía programada.