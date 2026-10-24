F1| Kimi Antonelli muestra autoridad con la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Todo está listo para una carrera en la que el piloto italiano buscará subir al trono de la Fórmula 1.

Estados Unidos/El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) partirá el domingo desde la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos, su primera oportunidad para coronarse como el campeón mundial más joven de la Fórmula 1.

El prodigio de Bolonia, de 20 años, firmó la vuelta más rápida en Austin (Texas) en 1 minuto 34.035 segundos, terminando por delante de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton aspiraban a la primera pole del año para Ferrari tras su dominante actuación en los ensayos libres, pero acabaron en el cuarto y quinto lugar en el Circuito de las Américas.

A Antonelli no le alcanzará solo con ganar la carrera del domingo. También necesita un mal resultado de sus dos principales perseguidores en el campeonato mundial: los británicos George Russell, su compañero en Mercedes, y Lewis Hamilton.

Russell, sexto en la qualy, deberá concluir fuera de los ocho primeros y Hamilton no entrar entre los cuatro mejores para que Antonelli, si gana en Austin, se corone con cinco Grandes Premios aún por disputarse en 2026.

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"Estoy muy contento con mi clasificación y con mi Q3 (tercera parte) porque fue difícil con el viento", afirmó Antonelli, que superó por 0.179 segundos a Verstappen.

"Hemos conseguido la pole, así que mañana intentaremos ganar. Pero Max ha sido muy rápido e Isack hizo un trabajo increíble en la clasificación, así que no será fácil", reconoció.

"Es una carrera larga, pasan muchas cosas aquí en Austin y la estrategia influye, así que... hay oportunidades", afirmó Russell, que tratará de retrasar el triunfo de su joven compañero.

Para Antonelli fue la séptima pole del año y la primera desde el Gran Premio de Bélgica hace más de tres meses.

El líder del Mundial, que no destacó en los ensayos libres, se guardó lo mejor para una clasificación celebrada bajo un cielo nublado y condiciones calurosas.

Sin resentirse de la presión, Antonelli pisó el acelerador en el momento justo para superar el tiempo de Verstappen, que venía de encadenar dos victorias en Malasia y Singapur en las que partió desde la pole.

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- Colapinto y Bortoleto, desde el fondo -

Fuera de la pelea por el campeonato, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fueron eliminados en la segunda parte de la qualy.

Bortoleto concluyó en el decimotercer lugar y Colapinto en el decimocuarto, pero ambos saldrán desde el fondo de la parrilla debido a las penalizaciones que recibieron el viernes por superar el límite de cambios en el motor.

El argentino, castigado con un descenso de 10 puestos, largará desde el 21º lugar y Bortoleto, penalizado 20 lugares, cerrará la parrilla en el 22º.

Las sanciones beneficiaron al español Fernando Alonso (Aston Martin), que mejorará dos puestos y arrancará duodécimo, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Williams) lo hará en el decimoséptimo tras ser eliminado en el primer tramo.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez fue penúltimo en la clasificación y, aunque su escudería Cadillac compite en casa, admitió estar completamente centrado en las mejoras para 2027.

"Aquí me siento en casa, con la afición, también motiva verte con sombrero texano. Con ganas también de que viene (el Gran Premio de) México y de estar con toda mi gente", dijo "Checo" con una sonrisa.

"Veíamos claro que este año no íbamos a poder progresar lo suficiente, estamos totalmente trabajando en el próximo año", aseguró.