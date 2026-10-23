F1| Charles Leclerc sobresale en los dos ensayos del Gran Premio de Estados Unidos

Estados Unidos/El monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, dominó este viernes las dos primeras tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, donde el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto recibieron una fuerte penalización por cambios en el motor.

La carrera del domingo en Austin (Texas) será la primera oportunidad de Kimi Antonelli (Mercedes) para proclamarse campeón anticipado a sus 20 años.

En el primer ensayo del viernes, el prodigio italiano concluyó en el quinto puesto, a 0.481 segundos de Leclerc.

Después mejoró sus prestaciones pero aun así concluyó en el segundo lugar a 0.042s. de Leclerc.

El monegasco, que espera el nacimiento de su primer hijo antes de final de año, estuvo intratable toda la jornada en un Circuito de las Américas donde triunfó en la edición de 2024.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se mantuvo en el top-3 en ambos entrenamientos, en un aviso de que ambiciona una tercera victoria seguida en un Gran Premio tras las de Baréin y Singapur.

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Tanto Antonelli, que el domingo necesita ganar la carrera y una cadena de resultados favorables para proclamarse campeón, como sus principales perseguidores se emplearon con prudencia y efectuaron distintas pruebas a lo largo de esta primera toma de contacto.

Con una gran entrada en el circuito, y una temperatura de 28ºC que llegaba a 43º en pista, varias escuderías emplearon sus paquetes finales de mejoras, entre ellos Ferrari, McLaren y Mercedes.

Leclerc aprovechó al máximo su monoplaza SF-26, equipado este fin de semana con nuevas piezas, en particular los alerones delantero y trasero.

Verstappen estuvo entre los pocos que lograron seguir el ritmo con su Red Bull, que ya no contará con novedades de aquí a final de temporada.

En la segunda tanda, Mad Max marcó rápidamente la mejor vuelta mientras Antonelli se quejaba de que su asiento "se movía como loco", una distracción que obligó a una parada temprana en boxes.

Verstappen y George Russell sacaron provecho de la ausencia de Antonelli antes de que a su regreso se colocara rápidamente tercero, en otra muestra de su talento excepcional.

Para entonces su compañero Russell ya había vivido un curioso encontronazo con Leclerc que derivó en una bandera blanca y negra.

Tras una intensa media hora, la mayoría cambió a neumáticos blandos para realizar algunas simulaciones de clasificación.

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- Antonelli acapara los focos -

Con una gran entrada en el circuito, la sesión se puso en marcha bajo un potente sol y una temperatura de 28ºC que llegaba a 43º en pista. Varios equipos emplearon sus paquetes finales de mejoras, entre ellos Ferrari, McLaren y Mercedes.

La atención, sin embargo, está concentrada en si Antonelli será capaz de superar la enorme presión y certificar un triunfo histórico.

Sin victorias en las tres carreras desde el Gran Premio de España, el italiano necesita subir el domingo a lo más alto del podio y que Russell no termine entre los ocho primeros lugares ni Lewis Hamilton entre los primeros cuatro.

De darse esta combinación, Antonelli será el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y el primero de Italia desde Alberto Ascari, en 1953.

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- Verstappen a buen ritmo -

Haas, uno de los dos equipos estadounidenses de la parrilla, fue de los primeros en salir a pista con una imagen especial para esta carrera en casa. Una semana atrás, esta escudería anunció al brasileño Rafael Camara como nuevo piloto a partir de 2027.

Leclerc, que espera el nacimiento de su primer hijo antes de final de año, aprovechó al máximo su monoplaza SF-26, equipado este fin de semana con nuevas piezas, en particular los alerones delantero y trasero.

Verstappen fue el único que logró seguir el ritmo con su Red Bull, que ya no contará con novedades de aquí a final de temporada.

Su escudería ha decidido dar prioridad al desarrollo del monoplaza de 2027 para firmar un mejor inicio de curso que este año, como declaró a la AFP Laurent Mekies, el director francés del equipo austríaco.

La segunda tanda de ensayos libres arrancaba a las 16H00 locales (21H00 GMT). El programa continuará el sábado con los últimos entrenamientos y la sesión de clasificación para el Gran Premio del domingo.

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