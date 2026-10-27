LPF resultados, calendario y tabla de posiciones luego de 13 jornadas disputadas

Panamá/El conjunto placino derrotó al Tauro en el clásico nacional y llegó a 30 puntos en la Conferencia Este, mientras que San Francisco FC se mantiene al frente del Oeste tras vencer a Herrera FC. Veraguas United también celebró una contundente victoria sobre Unión Coclé.

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó movimientos importantes en las dos conferencias, con el Plaza Amador consolidado como líder del Este y el San Francisco FC al frente del Oeste.

Entre los resultados más destacados figuran la victoria placina por 1-0 sobre el Tauro FC en el clásico nacional, el triunfo de los monjes por 3-1 ante Herrera FC y la goleada de Veraguas United por 3-0 frente a Unión Coclé. Además, el Deportivo Árabe Unido y UMECIT FC repartieron puntos tras empatar 1-1.

Plaza Amador se impone en el clásico nacional

El Plaza Amador consiguió una importante victoria por 1-0 sobre el Tauro FC en el estadio Rommel Fernández, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Omar Córdoba marcó el único gol del compromiso al minuto 48, una anotación que permitió al conjunto placino sumar tres puntos y alcanzar las 30 unidades en la Conferencia Este.

Con este resultado, Plaza Amador amplió su ventaja en el liderato y mantuvo al Tauro FC en la cuarta posición, con 17 puntos.

Deportivo Árabe Unido y UMECIT FC dividen honores

El Deportivo Árabe Unido y UMECIT FC empataron 1-1 en el estadio Armando Dely Valdés.

El conjunto local tomó la delantera al minuto 25 por intermedio de Joel Valencia, quien adelantó al Expreso Azul durante la primera mitad.

UMECIT FC consiguió igualar el marcador para rescatar un punto en su visita a Colón. El empate permitió a ambos equipos mantenerse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este.

Árabe Unido llegó a 23 puntos, mientras que UMECIT FC alcanzó las 20 unidades, para ubicarse segundo y tercero, respectivamente.

San Francisco FC remonta ante Herrera

El San Francisco FC derrotó 3-1 al Herrera FC en el estadio Gustavo Posam y consolidó su posición como líder de la Conferencia Oeste.

El conjunto visitante encontró respuestas en ataque para remontar el marcador, con Ronaldo Dinolis como protagonista al marcar un doblete, acompañado por una anotación de Víctor Medina.

La victoria permitió a los monjes llegar a 26 puntos en 13 partidos, con un balance de ocho triunfos, dos empates y tres derrotas.

Por su parte, Herrera FC se mantiene con 11 unidades y ocupa la quinta posición del Oeste, con una diferencia de goles de -16.

Sporting San Miguelito supera al Alianza FC

El Sporting San Miguelito venció 3-1 al Alianza FC en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con una destacada actuación ofensiva de Adrián Bethancourt.

El conjunto académico tomó ventaja con el gol de Jesús Castillo al minuto 17. Posteriormente, Bethancourt amplió la diferencia al 22' y volvió a marcar al minuto 75 para completar su doblete.

El Alianza FC descontó por intermedio de Yeison Ortega al minuto 44, pero no consiguió evitar la derrota.

Con este resultado, Sporting San Miguelito llegó a 16 puntos y se ubicó en la quinta posición de la Conferencia Este, mientras que Alianza permaneció sexto, con 14 unidades.

Veraguas United golea a Unión Coclé

El Veraguas United derrotó 3-0 a Unión Coclé en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo y sumó tres puntos importantes en la Conferencia Oeste.

El equipo veragüense encaminó el triunfo desde el inicio del encuentro. Nedwar Zúñiga abrió el marcador al minuto 7, mientras que Jean Navarro amplió la ventaja al 14'.

Zúñiga volvió a aparecer al minuto 27 para firmar su doblete y establecer el 3-0 definitivo.

La victoria permitió a Veraguas United alcanzar los 21 puntos y mantenerse en la segunda posición del Oeste, por detrás de San Francisco FC.

En contraste, Unión Coclé continúa en el último lugar de la conferencia con apenas cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y diez derrotas en 13 jornadas.

Tabla de posiciones de la LPF tras la jornada 13

La clasificación mantiene a Plaza Amador y San Francisco FC como líderes de sus respectivas conferencias. En el Este, Árabe Unido y UMECIT FC completan los tres primeros puestos, mientras que en el Oeste Veraguas United y CAI acompañan a los monjes en las posiciones de vanguardia.