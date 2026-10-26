LPF resultado| Veraguas United muestra su autoridad en casa ante Unión Coclé

Sintoniza el partido UMECIT FC vs Tauro FC, el viernes 6 de noviembre a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Veraguas United consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Unión Coclé, en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Aristocles ‘Toco’ Castillo.

El conjunto veragüense encaminó el triunfo desde los primeros minutos gracias a Nedwar Zúñiga, quien abrió el marcador al minuto 7. Posteriormente, Jean Navarro amplió la ventaja al 14’, mientras que Zúñiga volvió a aparecer al 27’ para firmar su doblete y establecer el 3-0 definitivo.

Con tres goles en la primera mitad, Veraguas United mostró contundencia ofensiva y supo mantener la ventaja ante un Unión Coclé que no logró descontar durante el encuentro.

Te puede interesar: LPF resultado| San Francisco remonta y vence al Herrera FC en su territorio

Estadísticas del partido

En la posesión del balón, Veraguas United registró un 55 %, frente al 45 % de Unión Coclé. En cuanto a los ataques, el equipo veragüense contabilizó 77, mientras que su rival sumó 72.

Ambos conjuntos terminaron igualados en saques de esquina, con dos por equipo. Además, cada escuadra recibió dos tarjetas amarillas y ninguna registró expulsiones.

Te puede interesar: Panamá sumó dos victorias en doble cartelera de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA