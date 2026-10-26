Panamá sumó dos victorias en doble cartelera de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

El elenco panameño cerró bien su participación en la fase de grupos del torneo que se realiza en Azerbaiyán.

Panamá/La Selección Sub-15 de Panamá cerró de gran manera su actividad en la ronda de grupos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA al lograr dos victorias este lunes en sus últimos dos partidos del Grupo Z en el Complejo de Competiciones en Azerbaiyán.

Panamá Sub-15 inició el día ganando en la madrugada por 3-1 sobre su similar de Chad y luego venció a segunda hora a la Sub-15 de Malta por 2-0 para cerrar con seis de seis puntos en el día.

Fue la tercera victoria consecutiva para el elenco panameño en el Mundial Sub-15, luego de un mal arranque con dos derrotas consecutivas en el Grupo Z.

Con estos resultados, el equipo comandado por el DT César Aguilar finalizó el Grupo Z en la tercera posición con 9 puntos, por detrás del líder Kenia con 11 unidades y Níger con 10.

De esta forma, Kenia avanzó a la siguiente fase como primer lugar de su grupo y sigue en carrera por el título, teniendo en cuenta el formato del torneo donde sólo los líderes siguen en carrera para consagrarse campeones del Mundial.

En el caso de Panamá, el equipo se mantendrá jugando en base a su nivel de clasificación garantizando así que todos los equipos se mantengan compitiendo hasta el final.

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Victoria por partida doble

El triunfo de Panamá sobre Chad por 3-1 se logró gracias a un doblete de Ronaldo Jiménez y otro tanto de Josué Mena para el triunfo sobre el elenco africano.

A segunda hora, el equipo panameño despachó a Malta por 2-0 con goles de Josué Mena y Jacop Linares para su segunda victoria de la doble jornada.

Para el choque ante Malta, el equipo panameño contó con la visita especial del defensor y mundialista Roderick Miller, quien juega profesionalmente en el fútbol de Azerbaiyán.

Miller motivó a los jugadores panameños en su último partido de la ronda de grupos y los juveniles aprovecharon la ocasión para tomarse foto con el defensor panameño formado en las filas del San Francisco FC.

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Resultados y tabla de posiciones

En otros resultados de la doble jornada de hoy por el Grupo Z, Kenia igualó 2-2 ante Níger, Macedonia del Norte venció 3-1 a Malta, y luego a segunda hora, Níger goleó 5-0 a los macedonios y Kenia derrotó a Chad por 3-2 para asegurar el primer lugar.

Después de cinco fechas, la tabla de posiciones terminó de la siguiente manera: Kenia primero con 11 puntos, seguido de Níger en segundo lugar con 10, Panamá tercero con 9, Macedonia del Norte cuarto con 7, Chad quinto con 4 y Malta último con una unidad.

Para el martes 27 de octubre, la competición tiene establecida una fecha de descanso.

Del lado de Panamá Sub-15, el equipo nacional jugará volverá a jugar miércoles, jueves y viernes ante rivales por confirmar.

Recordemos que esta primera edición de la Copa Mundial Sub-15 de la FIFA se está jugando en una nueva modalidad de 8 jugadores contra 8 en cancha y con dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Los partidos se podrán ver en vivo por la APP de DAZN o en la sección FIFA + de la página web de FIFA.com.

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Grupo Z

Resultados

Fecha 1

Macedonia del Norte 4-1 Panamá

Níger 2-1 Chad

Kenia 6-2 Malta

Fecha 2

Panamá 1-5 Kenia

Chad 2-1 Macedonia del Norte

Níger 1-0 Malta

Fecha 3

Panamá 3-1 Níger

Malta 1-1 Chad

Macedonia del Norte 2-2 Kenia

Fecha 4

Chad 1-3 Panamá

Kenia 2-2 Níger

Malta 1-3 Macedonia del Norte

Fecha 5

Panamá 2-0 Malta

Macedonia del Norte 0-5 Níger

Kenia 3-2 Chad

Tabla de posiciones

Kenia: 11 pts - Dif +9 Níger: 10 pts - Dif +5 Panamá: 9 pts - Dif -1 Macedonia del Norte: 7 pts - Dif -3 Chad: 4 pts - Dif -3 Malta: 1 pto - Dif –9

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