Panamá disputó dos partidos en segunda jornada de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

El conjunto panameño continúa su participación en el torneo que se realiza en Azerbaiyán.

Panamá/La Selección Sub-15 de Panamá logró este domingo su primera victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en el cierre de una doble jornada de partidos por el Grupo Z, en el Complejo de Competición Hovsan, en Azerbaiyán.

El equipo Sub-15 inició el día con una derrota por 1-5 frente al elenco de Kenia en el campo 6B del complejo.

El único tanto por el elenco juvenil panameño lo marcó Jacop Linares al minuto 14 del primer tiempo para el transitorio 1-3.

A segunda hora, Panamá Sub-15 celebró su primer triunfo del Mundial al vencer al equipo de Níger por 3-1, en un encuentro disputado en el campo 8B.

El seleccionado panameño que dirige el DT Cesar Aguilar se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a un doblete de Jacop Linares en el arranque del partido.

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Linares marcó el primero al minuto 7 y luego se anotó su doblete al minuto 8 con un preciso zurdazo para la ventaja de 2-0 para Panamá.

La escuadra africana descontó antes del medio tiempo en un cabezazo de Ibrahim Bako al minuto 18 para el 2-1 parcial.

Ya en el segundo tiempo, Ronaldo Jiménez sentenció el partido en los minutos finales con un derechazo al minuto 39 para la felicidad del banquillo panameño.

Con este resultado, Panamá Sub-15 sumó sus primeros tres puntos del certamen, a falta de los últimos dos partidos a disputarse mañana, lunes en el cierre del Grupo Z.

Recordemos que esta primera edición de la Copa Mundial Sub-15 de la FIFA se está jugando en una nueva modalidad de 8 jugadores contra 8 en cancha y con dos tiempos de 20 minutos cada uno.

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En otros resultados de la doble jornada de hoy por el Grupo Z, Chad venció por 2-1 a Macedonia del Norte y Níger supero 1-0 a Malta. Luego a segunda hora, Macedonia del Norte y Kenia igualaron 2-2 y Malta y Chad empataron 1-1.

Después de una fecha, la tabla de posiciones tiene a Kenia líder con 7 puntos, seguido de Níger en segundo lugar con 6. Más abajo están Macedonia del Norte y Chad iguales en tercer lugar con 4 unidades, Panamá es quinto con 3 y Malta es último con un punto.

Para el lunes 26 de octubre, la competición tiene establecida otra doble fecha de partidos para cada equipo.

Panamá Sub-15 jugará este lunes frente a Chad, a las 1:15 a.m. (hora de Panamá) y luego ante Malta, a las 8:00 a.m. (hora de Panamá).

Los partidos se podrán ver en vivo por la APP de DAZN o en la sección FIFA + de la página web de FIFA.com.

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Grupo Z

Resultados

Fecha 1

Macedonia del Norte 4-1 Panamá

Níger 2-1 Chad

Kenia 6-2 Malta

Fecha 2

Panamá 1-5 Kenia

Chad 2-1 Macedonia del Norte

Níger 1-0 Malta

Fecha 3

Panamá 3-1 Níger

Malta 1-1 Chad

Macedonia del Norte 2-2 Kenia

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