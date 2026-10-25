Premundial de Béisbol U18 resultado| Panamá arranca fuerte la Súper Ronda ante República Dominicana

Panamá/Panamá se impuso este domingo a República Dominicana, por 6 carreras a 2, en el inicio de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 cuya sede es el Complejo Deportivo IPL Academy de la ciudad de Santo Domingo.

El equipo panameño tomó la ventaja en la parte baja del primer episodio cuando Yadier Fuentes conectó un batazo al 'infield' y fue puesto out en la primera base. Esto lo aprovechó Daniel Méndez para cruzar el 'home plate' y abrir la cuenta para los canaleros.

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Tres anotaciones más en la cuarta entrada le aseguraron el triunfo a los panameños.

Abel Rodríguez permitió tres imparables y dos carreras, dio un ponche y cinco bases por bolas en cuatro episodios para ser el lanzador ganador. En tanto que Joel Richards se apuntó el salvamento en un relevo fe tres entradas en las que no toleró inatrapables ni anotaciones, con cuatro ponches y tres bases por bolas.

Jonathan Ramos conectó dos hits en tres turnos, anotó una carrera y empujó una por Panamá. Danel Long de 2-1 con una anotada y tres remolcadas y Daniel Méndez de 2-1 con una anotada.

El conjunto panameño jugará su próximo partido de la Súper Ronda el lunes 26 de octubre ante Nicaragua desde las 9:00 a.m.

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