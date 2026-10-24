Panamá debutó en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA ante Macedonia del Norte

Panamá/La Selección Sub-15 de Panamá sufrió una derrota por 4-1 ante Macedonia del Norte este sábado 24 de octubre, en su estreno en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

El encuentro, correspondiente al Grupo Z, se celebró en el Complejo de Competición Hovsan, donde el combinado canalero comenzó con buen ritmo y logró adelantarse en el marcador durante los primeros minutos del compromiso.

Joseph Rivas fue el encargado de abrir la cuenta para Panamá al minuto 2, dándole una ventaja temprana al equipo dirigido por César Aguilar. Sin embargo, la reacción de Macedonia del Norte no tardó en llegar.

Hamza Zuberi igualó las acciones al minuto 11, mientras que Fisnik Amiti anotó al 16 para completar la remontada antes del descanso y colocar el marcador 2-1 a favor del conjunto europeo.

En la segunda mitad, Macedonia del Norte mantuvo su efectividad ofensiva. Zuberi volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 29 para firmar su doblete, mientras que Dragan Petkov amplió la diferencia al 34, estableciendo el 4-1 definitivo.

La jornada también tuvo un momento complicado para el equipo panameño en los instantes finales, cuando el guardameta y capitán Aldo Naranjo fue expulsado al minuto 38 del segundo tiempo. La selección canalera terminó el encuentro con siete jugadores sobre el terreno de juego y el portero deberá cumplir un partido de suspensión.

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Panamá buscará recuperarse

Tras el revés en su debut, Panamá tendrá poco tiempo para recuperarse, ya que este domingo 25 de octubre afrontará una doble jornada en la fase de grupos.

El primer compromiso será frente a Kenia, a las 2:30 a. m., hora de Panamá. Posteriormente, el equipo nacional se medirá ante Níger a las 9:15 a. m., en dos encuentros importantes para sus aspiraciones dentro del Grupo Z.

En los otros resultados de la primera jornada de la zona, Kenia derrotó 6-2 a Malta, mientras que Níger venció 2-1 a Chad. De esta manera, Kenia, Macedonia del Norte y Níger comenzaron con tres puntos cada uno, mientras que Panamá, Malta y Chad quedaron sin unidades.

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Formato innovador

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 se celebra del 24 al 30 de octubre en Azerbaiyán y representa la primera edición de este certamen masculino organizado por el máximo organismo del fútbol mundial.

La competición presenta un formato de ocho jugadores por equipo, incluido el guardameta, y dos tiempos de 20 minutos, con el objetivo de ofrecer más oportunidades de participación y desarrollo a los futbolistas jóvenes.

Panamá comparte el Grupo Z con Macedonia del Norte, Kenia, Níger, Chad y Malta. Los resultados de esta primera fase determinarán la ubicación de las selecciones en los distintos niveles de rendimiento de la siguiente etapa, en la que todos los equipos continuarán compitiendo hasta el cierre del torneo.

Para el conjunto canalero, el desafío ahora será pasar la página, corregir los errores defensivos y aprovechar sus próximos compromisos para mantenerse competitivo en esta histórica experiencia internacional.

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