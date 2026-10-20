Panamá anuncia convocatoria para Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Azerbaiyán

Esta será la primera versión del certamen que reunirá a jugadores de esa categoría provenientes de varios países del mundo.

Panamá/César Aguilar, entrenador de la Selección Masculina Sub-15 de Panamá, ya tiene sus jugadores elegidos para afrontar la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre.

Aguilar definió su equipo de 14 jugadores que afrontarán la edición inaugural de una competición que se jugará en una nueva modalidad de 8 contra 8, con dos mitades de 20 minutos cada uno, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.

Se espera una participación de más de 100 equipos, todos concentrados para jugar la primera fase en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú, donde se espera que se disputen alrededor de mil partidos a lo largo de seis jornadas.

El sorteo de FIFA ubicó a Panamá en el Grupo Z junto a las selecciones Sub-15 de Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte.

El encuentro inaugural para Panamá será el próximo sábado 24 de octubre frente a Macedonia del Norte.

El elenco comandado por el DT Aguilar se mantiene entrenando en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en vía Tocumen.

El equipo viajará mañana, miércoles 21 de octubre en horas de la noche rumbo a Azerbaiyán.

El Mundial Sub-15 de la FIFA tendrá su encuentro inaugural y los partidos decisivos, incluida la final del 30 de octubre de 2026, todos se jugarán en el emblemático Crystal Hall de la capital de Azerbaiyán.

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Lista de convocados

Porteros

Aldo Naranjo - Tauro FC

Yandel Bodkin - Bocas FC

Defensas

Jeliel Nuñez - Academia Costa del Este

Ángel Padilla - Tauro FC

Islan Duncan - Águilas de la U

Patrick Murillo - CA Independiente

Joseph Rivas - UMECIT FC

Volantes

Edgar Chavarría - UMECIT FC

Gustavo Ávila - Academia Costa del Este

Jonathan Vega - Unión Coclé

Josué Mena - Alianza FC

José González - CA Independiente

Delanteros

Jacop Linares - CD Plaza Amador

Ronaldo Jiménez - CD Universitario

DT César Aguilar

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Grupo de Panamá Sub-15

Grupo Z

Panamá Chad Kenia Malta Níger Macedonia del Norte

Calendario del Grupo Z

Octubre 24

Macedonia del Norte vs Panamá – 3:45 a.m. (hora PAN)

Niger vs Chad

Kenia vs Malta

Octubre 25

Panamá vs Kenia – 2:30 a.m. (hora PAN)

Chad vs Macedonia del Norte

Niger vs Malta

Octubre 25

Níger vs Panamá – 9:15 a.m. (hora PAN)

Macedonia del Norte vs Kenia

Malta vs Chad

Octubre 26

Chad vs Panamá – 1:15 a.m. (hora PAN)

Kenia vs Níger

Malta vs Macedonia del Norte

Octubre 26

Panamá vs Malta – 8:00 a.m. (hora PAN)

Macedonia del Norte vs Níger

Kenia vs Chad

Formato del torneo

El torneo se disputará con un innovador formato de 8 contra 8, con dos mitades de 20 minutos cada una, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.

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Principales especificaciones del torneo

Dimensiones del terreno de juego : 68 x 47 m, con porterías de tamaño reglamentario (7.32 x 2.44 m).

: 68 x 47 m, con porterías de tamaño reglamentario (7.32 x 2.44 m). Tamaño de las delegaciones : 14 jugadores y hasta otros 6 miembros de la delegación.

: y hasta otros 6 miembros de la delegación. Criterios de convocatoria : jugadores nacidos en 2011 o 2012 .

: jugadores nacidos en o . Participación prevista : más de 3000 jugadores jóvenes, entrenadores y árbitros.

: más de jóvenes, entrenadores y árbitros. Formato : los equipos competirán primero por grupos , con una representación diversa en términos deportivos y regionales . Los resultados de los equipos en la fase de grupos determinarán el nivel en el que quedan encuadrados en la segunda fase.

: los equipos competirán primero por , con una representación diversa en y . Los resultados de los equipos en la fase de grupos determinarán el nivel en el que quedan encuadrados en la segunda fase. Fase de clasificación : cuatro o cinco partidos en formato de liguilla .

: cuatro o cinco partidos en . Fase de torneo : cuatro o cinco partidos adicionales por equipo , en función de los resultados y del nivel en el que hayan quedado encuadrados.

: cuatro o cinco , en función de los resultados y del nivel en el que hayan quedado encuadrados. Clasificación : antes de la competición, se elaboró una sencilla clasificación para propiciar una c omposición equilibrada de los grupos y encuentros de un nivel competitivo parejo a lo largo del torneo. De este modo, se brindará a los jugadores la mejor experiencia posible de cara a su desarrollo.

: antes de la competición, se elaboró una sencilla clasificación para propiciar una c y a lo largo del torneo. De este modo, se brindará a los jugadores la mejor experiencia posible de cara a su desarrollo. A la hora de elaborar esta clasificación , se tuvieron en cuenta los resultados de la selección nacional de categoría absoluta y la participación y los resultados de sus combinados juveniles , a fin de reflejar tanto el potencial global de cada federación miembro como la actividad y competitividad de su estructura juvenil.

, se tuvieron en cuenta y , a fin de reflejar tanto el potencial global de cada federación miembro como la actividad y competitividad de su estructura juvenil. La segunda fase constará de seis niveles de rendimiento , basados en los resultados de la fase de clasificación. Todos los equipos seguirán jugando hasta la jornada final , lo que garantizará que todos los participantes disfruten de una experiencia competitiva uniforme y relevante. Cada nivel tendrá un ganador .

, basados en los resultados de la fase de clasificación. , lo que garantizará que todos los participantes disfruten de una experiencia competitiva uniforme y relevante. . El ganador del nivel A se proclamará campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA™ .

se proclamará . La edición femenina de la Copa Mundial Sub-15 está programada para el 2027 .

está programada para el . Se trata de la edición inaugural de una cita que la FIFA tiene intención de convertir en fecha fija del calendario internacional.

de una cita que la tiene intención de convertir en fecha fija del calendario internacional. A partir de 2028, está previsto que las competiciones masculina y femenina se disputen con carácter anual.

Información de FPF