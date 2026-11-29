Actuación de los panameños en el extranjero esta vez con Josué Vergara.

Panamá/El delantero panameño Josué Vergara marcó el único gol del KAA Gent, que cayó 3-1 ante el Royale Union, líder de la liga belga. El tanto llegó al minuto 66 y fue el cuarto gol de Vergara en la presente campaña.

El panameño ingresó al minuto 59 en lugar de Cisse y, siete minutos después, convirtió el gol del descuento. Disputó 31 minutos y fue calificado por Flashscore con 6.7 puntos.

Los números de Vergara

Su gol fue su único remate del partido: 1 disparo, 1 gol. Dentro del área rival tocó el balón en 2 ocasiones, y en total tuvo 9 toques en los 31 minutos que estuvo en cancha.

Intentó 2 regates y superó a su rival en 1. También dio 1 pase que rompió la defensa contraria y recuperó 1 balón. En el juego aéreo y en los duelos le costó más: ganó 1 de 6 disputas del balón.

Un rival que no pierde

El Royale Union es el líder del campeonato con 35 puntos en 13 jornadas. Suma 11 victorias, 2 empates y ninguna derrota, con 34 goles a favor y apenas 8 en contra, la mejor defensa del torneo. Con este triunfo sobre el Gent llegó a cinco victorias seguidas.

Un Gent que sigue arriba, pero llega golpeado

Con este resultado, el KAA Gent se ubica en el cuarto lugar con 28 puntos, tras 9 victorias, 1 empate y 3 derrotas en 13 partidos. Tiene la segunda mejor defensa de la liga, con 10 goles recibidos, y una diferencia de +11.

Las tres derrotas del equipo en el torneo llegaron en sus últimos cinco partidos: ante Royale Union, Beveren y Lommel. En ese tramo solo ganó al Kortrijk y al Anderlecht.

Así quedó la parte alta de la tabla:

1. Royale Union: 35 puntos

2. Club Brugge: 31 puntos

3. Charleroi: 29 puntos

4. KAA Gent: 28 puntos

5. Anderlecht: 26 puntos

6. St. Liege: 21 puntos

7. Genk: 19 puntos

8. Lommel: 16 puntos

9. Cercle Brugge: 15 puntos

10. Waregem: 15 puntos

El Gent está a 7 puntos del líder, a 3 del segundo lugar y a solo 1 del tercero. Por detrás, el Anderlecht lo sigue a 2 puntos y el St. Liege ya se ubica a 7.

Lo que viene para el Gent

El equipo belga tendrá una agenda exigente en diciembre. El 10 de diciembre visitará al Thun por la Conference League, y el 13 de diciembre recibirá en casa al St. Truiden por la liga belga.