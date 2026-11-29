Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 29 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 29 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 0664

Letras: CAAA

Serie: 6

Folio: 14

Segundo premio: 3973

Tercer premio: 0671

Resultados del sorteo del domingo 29 de noviembre de 2026