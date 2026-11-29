El mandatario explorará con British Airways y Copa Airlines la posibilidad de un vuelo directo a Panamá, presentará proyectos del Canal ante representantes del sector marítimo y cerrará la visita con una audiencia con el rey Carlos III.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino a Londres, donde el martes 1 de diciembre iniciará una visita oficial de tres días. La agenda incluye reuniones con autoridades y empresarios británicos para explorar oportunidades de comercio, inversión y cooperación entre Panamá y el Reino Unido.

Martes 1 de diciembre: comercio y conexión aérea

Mulino iniciará la jornada con el ministro británico de Comercio, Lord Anas Sarwar, para evaluar oportunidades de intercambio comercial.

Después se reunirá con Infrastructure Exports, una alianza entre el Gobierno británico y empresas que participan en proyectos de infraestructura. Al encuentro asistirán representantes de las firmas WSP y Arup.

Tras una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, el mandatario conversará con Sean Doyle, presidente de British Airways, y Pedro Heilbron, presidente de Copa Airlines. Las aerolíneas explorarán la posibilidad de abrir una ruta directa entre el Reino Unido y Panamá.

Miércoles 2 de diciembre: proyectos del Canal y visita al Parlamento

En la sede de la Organización Marítima Internacional, Mulino se reunirá con su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez.

Ambos abordarán los retos de la marina mercante panameña y proyectos como los nuevos megapuertos, el gasoducto por el canal de Panamá y el embalse de río Indio.

El mandatario también participará en una mesa de trabajo con representantes de la industria marítima. Luego acudirá al Palacio de Westminster para reunirse con el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsey Hoyle, y la enviada comercial británica para Centroamérica, Jessica Morden.

Jueves 3 de diciembre: foro en Chatham House y audiencia con el rey

Mulino será el orador principal de un foro de Chatham House sobre el futuro de las cadenas de suministro, los recursos hídricos y la infraestructura del canal de Panamá. Según la agenda oficial, más de 130 personas se han inscrito para el encuentro.

La visita concluirá con una audiencia con el rey Carlos III. Entre los temas previstos figuran la cooperación en educación y la labor de Panamá en la protección de los océanos.

Según la Presidencia, será la primera vez que Carlos III reciba a un mandatario panameño en el Reino Unido.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Canal); y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

Este sería el viaje número 33 del mandatario; desde que asumió la presidencia de la República, ha visitado 33 destinos en 21 países de tres continentes: América, Europa y Asia.