Mundial femenino Sub17 resultados | Jornada de goles en Marruecos 2026

Una vibrante fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026™ disputada en Rabat dejó victorias contundentes para Argentina , Alemania , RPD de Corea y Nigeria.

Panamá/La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 vivió una jornada de goles y actuaciones destacadas en los grupos A y B. Argentina, Alemania, la República Popular Democrática de Corea y Nigeria consiguieron victorias en sus respectivos compromisos.

Entre los resultados más destacados sobresalió la goleada de Corea del Norte por 6-1 sobre Polonia, mientras que Alemania superó 4-2 a las anfitrionas marroquíes en un partido con seis anotaciones.

Grupo A: Argentina vence a Nueva Zelanda y Alemania supera a Marruecos

Argentina 2-0 Nueva Zelanda: Mercedes Diz marca un doblete

La selección de Argentina derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en el Campo 1 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, con una actuación determinante de Mercedes Diz, autora de los dos goles del encuentro.

La delantera abrió el marcador al minuto 42, cuando Argentina encontró la ventaja antes del descanso. En la segunda parte, Diz volvió a aparecer al 69' para completar su doblete y asegurar el triunfo de la selección sudamericana.

Con este resultado, Argentina sumó una victoria importante en su participación en el Grupo A, respaldada por la efectividad de su principal figura ofensiva en el compromiso.

Alemania 4-2 Marruecos: las germanas frenan a las anfitrionas

Alemania venció 4-2 a Marruecos en el Campo 3 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en un encuentro en el que la selección europea aprovechó sus oportunidades para construir una ventaja decisiva.

Las alemanas tomaron el control del marcador con los goles de Marie Kleemann, al minuto 27; Lena Martens, al 34; y Clara Choisy, en el tiempo añadido de la primera mitad, al 45+2.

Al comienzo del segundo tiempo, Mia Giesen convirtió un penal al minuto 50 para ampliar la diferencia a 4-0.

Marruecos reaccionó en el tramo final y encontró en Nessma Mouradi a su principal referente ofensiva. La jugadora marcó al minuto 64 y volvió a anotar desde el punto penal al 90+5, completando un doblete que permitió a las anfitrionas reducir la diferencia hasta el definitivo 4-2.

Pese a la reacción marroquí, Alemania conservó la ventaja y se quedó con los tres puntos.

Grupo B: Corea del Norte golea a Polonia y Nigeria vence a Puerto Rico

Corea del Norte 6-1 Polonia: contundencia asiática

La República Popular Democrática de Corea goleó 6-1 a Polonia en el Campo 2, en una de las actuaciones ofensivas más destacadas de la jornada.

El conjunto asiático abrió el marcador al minuto 9, por medio de Ri Ye Rim. Posteriormente, Yu Jong Hyang amplió la ventaja al 29 y Kim Won Sim anotó al 40, antes de volver a marcar en el tiempo añadido de la primera mitad, al 45+5.

Polonia consiguió descontar apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Nicola Galuszka anotó al minuto 46. Sin embargo, Corea del Norte mantuvo la presión y amplió la diferencia con otro tanto de Yu Jong Hyang al 53' y la anotación de Ri Ui Gyong al 58'.

Con dos goles cada una, Kim Won Sim y Yu Jong Hyang fueron protagonistas de la goleada norcoreana, que se impuso con autoridad por 6-1.

Nigeria 2-0 Puerto Rico: triunfo africano con gol en el descuento

La selección de Nigeria derrotó 2-0 a Puerto Rico en el Campo 4 y comenzó su participación en la jornada con una victoria que se definió con anotaciones en momentos clave del partido.

Las nigerianas tomaron la ventaja al minuto 25, gracias al gol de Oluwakemi Adegbuyi, que permitió a su equipo afrontar el resto del encuentro con ventaja en el marcador.

Puerto Rico intentó mantenerse en la disputa, pero Nigeria aseguró el resultado en el tiempo añadido. Precious Oscar marcó al 90+3 para establecer el 2-0 definitivo.

El triunfo permitió a Nigeria sumar tres puntos en el Grupo B, mientras que Puerto Rico se quedó sin anotar.

Resultados de la jornada

Grupo A

Argentina 2-0 Nueva Zelanda.

Marruecos 2-4 Alemania.

Grupo B

República Popular Democrática de Corea 6-1 Polonia.

Nigeria 2-0 Puerto Rico.

La jornada dejó como principales protagonistas a Mercedes Diz, por su doblete con Argentina; Nessma Mouradi, por sus dos goles con Marruecos; y las goleadoras norcoreanas, que encabezaron una victoria por cinco tantos de diferencia. Alemania y Nigeria también cumplieron con victorias que les permiten seguir en la pelea dentro de sus respectivos grupos.