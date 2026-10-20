Arena Panamá Al Brown de Colón cierra sus puertas por orden de Pandeportes

Panamá/El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) ordenó este martes el cierre temporal de la Arena Panamá Teófilo Al Brown, ubicada en la ciudad de Colón. Esta decisión fue anunciada en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"La Arena Panamá Teófilo Al Brown permanecerá temporalmente cerrada luego de que una inspección de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de Pandeportes determinara que no es habitable por el momento", precisó la institución.

La medida se adopta con el propósito de proteger al personal que labora en esa instalación deportiva y la población en general.

"Mientras continúan las evaluaciones y se realizan los correctivos necesarios, nuestro equipo será trasladado a otra instalación en la provincia", se indica en la nota.

Pandeportes señaló que se continuarán realizando inspecciones y se harán los correctivos necesarios para que se pueda dar una pronta reapertura del coliseo.

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Datos generales

La Arena Panamá Teófilo Al Brown, ubicada en la ciudad de Colón, Panamá, es una instalación deportiva de gran importancia para la provincia, especialmente por su relación con el boxeo, el baloncesto y otras actividades deportivas y comunitarias.

La historia de la arena se remonta al 17 de agosto de 1945, fecha en que fue inaugurada con el nombre de Gimnasio Arena de Colón. Su construcción contó con aportes de empresas privadas y representó un espacio importante para el desarrollo del deporte en la provincia. Posteriormente, recibió el nombre de Teófilo 'Panamá' Al Brown en honor al destacado pugilista colonense quien fue el primer panameño y latinoamericano en obtener el título de campeón mundial de boxeo.

El recinto ha sido escenario de cartillas de boxeo y torneos de baloncesto, y ha experimentado períodos de deterioro, remodelación y recuperación. En 2013 se realizaron trabajos de reparación de su techo.

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