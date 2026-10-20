Béisbol U18| Selección de Panamá llega a República Dominicana para competir en el Premundial 2026

El certamen iniciará el jueves 22 de octubre y definirá a los representantes de América para el torneo orbital del próximo año.

Panamá/El equipo nacional de béisbol de Panamá U18 viajó este martes a República Dominicana con la mente puesta en uno de los cuatro cupos que lo clasifique al Mundial de la categoría a jugarse entre el 22 y 29 de octubre.

Rodrigo Merón, manager de la selección nacional de Panamá dijo que el "objetivo es la clasificación al Mundial U18, no será fácil, pero estamos enfocados en conseguir uno de los cuatro cupos al Mundial de China, 2027", dijo.

Panamá jugará en el Grupo C del Premundial junto a equipos como Puerto Rico y Canadá, y tras la ausencia de Colombia ahora deberá jugar doble partido con ambos rivales.

El jueves 22 Panamá tiene partido ante Puerto Rico a las 11:30 a.m. (10:30 hora local en Panamá), teniendo como escenario el complejo de la IPL en Boca Chica, Santo Domingo.

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El viernes 21 de octubre, Panamá jugará contra Puerto Rico a eso de las 12:00 medio día (11:00 a.m. hora local en Panamá) y tendrá juego ante Canadá a las 3:00 p.m., siendo las 2:00 hora local en Panamá.

El sábado 22 se jugará un sólo partido ante Canadá a las 3:00 p.m., siendo las 2:00 p.m. hora en Panamá.

El equipo panameño tiene previsto entrenar en el territorio dominicano y mañana, miércoles 21 de octubre, tendrá un partido de preparación en el complejo de la IPL.

La salida del combinado canalero de la ciudad de Panamá fue a las 9:42 a.m. y su llegada a Santo Domingo, República Dominicana, se dio cerca de la 1:00 p.m.

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Primer abridor

Sebastián Arroyo, coach de lanzadores de la selección panameña, reconoció que la ausencia de Colombia trastocó el plan que se tenía con los abridores que se presentarían en el certamen.

"Nos trastocó un poco la programación que teníamos hecha, pero no pasa nada. Nosotro venimos listos para eso", expresó. "Nos toca sentarnos a replantear el orden del pitcheo. Hoy sacamos a los demás pitchers para tener la rotación completa".

Arroyo adelantó que Abel Rodríguez ha sido asignado para ser el abridor del primer partido ante Puerto Rico.

"Vamos con Abel Rodríguez", confirmó. "También tenemos a Yeremy De León y Christian González como abridores. Así que posiblemente esta sea la rotación de tres que estaremos usando".

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Nómina oficial de Panamá U18

Lanzadores

Abel Rodríguez

Joel Richards

Deyner Serna

Yeremy De León

Christian González

César Berríos

Dustin Pitti

David Rodríguez

Receptores

Yadier Fuentes

Néstor Ramos

Cuadro interior

Winston Alonso

Caleb Rivera

Renso Tenas

Daniel Méndez

Jardineros

Carlos Sánchez

Danel Long

Edward Delgado

Jonathan Ramos

Utility

Xavier Waldron

Lucas López

Cuerpo técnico y delegación

Mánager: Rodrigo Merón

Rodrigo Merón Coaches : Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez

: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez Trainer: Willy Serrano

Willy Serrano Coordinador U18: Rogelio Castillo

Información de Fedebeis