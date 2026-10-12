Temblor en Panamá | Béisbol panameño se une para apoyar a las familias afectadas por el sismo
Como parte de esta jornada, la FEDEBEIS anunció un aporte inicial de 300 cajas de agua, cada una con 24 unidades de 600 mililitros, para contribuir a atender las necesidades de las comunidades afectadas.
Panamá/La Liga Provincial de Béisbol de Panamá Oeste, en coordinación con la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), su Junta Directiva y los presidentes de las ligas provinciales del país, habilitará un centro de acopio en la Academia Mariano Rivera para recolectar donaciones destinadas a las familias afectadas por el sismo registrado el pasado sábado al mediodía y sus réplicas, que se sintieron en distintos puntos del territorio nacional, con mayor impacto en las provincias centrales.
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El centro de acopio recibirá las donaciones el lunes, de 12:00 mediodía a 5:00 p. m., y el martes y miércoles, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre los artículos que se necesitan están agua potable, alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta iniciativa solidaria.
Como parte de esta jornada, la FEDEBEIS anunció un aporte inicial de 300 cajas de agua, cada una con 24 unidades de 600 mililitros, para contribuir a atender las necesidades de las comunidades afectadas.
La organización también agradeció a Pandeportes por facilitar el uso de las instalaciones deportivas de la Academia Mariano Rivera, que servirán como punto de recepción de las donaciones.
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Esta iniciativa reafirma el compromiso social del béisbol panameño y demuestra que el deporte va más allá de los terrenos de juego, al promover valores como la unidad, la cooperación y la solidaridad en momentos difíciles.
La FEDEBEIS, la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Oeste y las demás ligas provinciales reiteraron su invitación a la población para que participe en esta jornada y contribuya a brindar apoyo a las familias damnificadas.
Hoy, la familia del béisbol panameño juega en equipo por Panamá, dentro y fuera del terreno.
Con información de Fedebeis.
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