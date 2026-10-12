Temblor en Panamá | Béisbol panameño se une para apoyar a las familias afectadas por el sismo

Como parte de esta jornada, la FEDEBEIS anunció un aporte inicial de 300 cajas de agua , cada una con 24 unidades de 600 mililitros, para contribuir a atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Panamá/La Liga Provincial de Béisbol de Panamá Oeste, en coordinación con la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), su Junta Directiva y los presidentes de las ligas provinciales del país, habilitará un centro de acopio en la Academia Mariano Rivera para recolectar donaciones destinadas a las familias afectadas por el sismo registrado el pasado sábado al mediodía y sus réplicas, que se sintieron en distintos puntos del territorio nacional, con mayor impacto en las provincias centrales.

Otras noticias: Temblor en Panamá: José 'Chema' Caballero, su familia y vicecónsul hacen donación a comunidad en Tonosí

El centro de acopio recibirá las donaciones el lunes, de 12:00 mediodía a 5:00 p. m., y el martes y miércoles, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre los artículos que se necesitan están agua potable, alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta iniciativa solidaria.

Como parte de esta jornada, la FEDEBEIS anunció un aporte inicial de 300 cajas de agua, cada una con 24 unidades de 600 mililitros, para contribuir a atender las necesidades de las comunidades afectadas.

La organización también agradeció a Pandeportes por facilitar el uso de las instalaciones deportivas de la Academia Mariano Rivera, que servirán como punto de recepción de las donaciones.

Otras noticias: Temblor en Panamá| Román Torres: "Hoy, como panameño, tengo el corazón roto"

Esta iniciativa reafirma el compromiso social del béisbol panameño y demuestra que el deporte va más allá de los terrenos de juego, al promover valores como la unidad, la cooperación y la solidaridad en momentos difíciles.

La FEDEBEIS, la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Oeste y las demás ligas provinciales reiteraron su invitación a la población para que participe en esta jornada y contribuya a brindar apoyo a las familias damnificadas.

Hoy, la familia del béisbol panameño juega en equipo por Panamá, dentro y fuera del terreno.

Con información de Fedebeis.

Otras noticias: Temblor en Panamá: Fedebeis expone estado de preselecciones nacionales concentradas en la Academia Mariano Rivera