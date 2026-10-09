Temblor en Panamá: Fedebeis expone estado de preselecciones nacionales concentradas en la Academia Mariano Rivera

Panamá/Los integrantes de las preselecciones U12, U18 y U23 de Panamá, concentradas en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, se encuentran fuera de peligro tras el sismo ocurrido en el territorio panameño este viernes 9 de octubre.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) emitió un comunicado que señala que todos los integrantes de cada preselección están "completamente bien y fuera de peligro" .

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"Nuestra Junta Directiva mantiene una estricta vigilancia, comunicación directa y monitoreo constante sobre el estado físico y emocional de nuestros atletas, quienes se mantienen enfocados en sus entrenamientos", resaltó el ente federativo.

La Fedebeis indicó que está comprometida con el "bienestar de la juventud deportiva panameña y la tranquilidad de sus familias".

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"Informamos que se están aplicando rigurosamente todas las medidas de prevención y protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar la integridad de todas las categorías hospedadas e instalaciones deportivas", puntualizó.

Las preselecciones U18 y U12 entrenan para participar en los torneos premundiales de sus categorías que se realizarán en República Dominicana. En tanto que el elenco U23 se prepara para competir en el Mundial que se disputará en Nicaragua.

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