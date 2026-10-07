Panamá inicia su preparación para el Premundial de Béisbol U12 2026

El conjunto panameño competirá el certamen clasificatorio de América al Mundial de la categoría.

Panamá/La Preselección Béisbol U12 de Panamá inició esta mañana sus entrenamientos de cara al Premundial de la categoría a jugarse del 20 al 27 de noviembre en República Dominicana.

El certamen que otorgará cuatro cupos al Mundial U12 del 2027 de Taiwán tiene como equipos participantes a Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.

"Tenemos un reto por delante, no es solo buscar un pase al Mundial es ir a jugar una final en Dominicana y luego clasificarnos al Mundial, tenemos en mente ganar, hemos estado en varios procesos y sabemos lo que nos falta para llegar a esa final anhelada", dijo Elpidio Pinto el manager panameño.

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Los jugadores fueron recibidos en el primer día de entrenamiento en la Academia Mariano Rivera con un discurso de bienvenida y motivación del manager y luego se hizo un trabajo por zonas y departamentos.

Se trabajó con los lanzadores, también se hizo un ejercicio con los jugadores de cuadro y se evaluaron sus habilidades.

"Vamos a ir por la clasificación, tenemos un buen cuerpo técnico, vamos a trabajar dos jornadas al día, el tiempo apremia y queremos llegar en buen estado físico al torneo", dijo Pinto.

Los entrenamientos continúa el jueves en la Academia Mariano Rivera desde las 9:00 a.m.

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El torneo

El Premundial de Béisbol U-12 es un torneo continental de béisbol para jugadores de la categoría Sub-12 (U-12) que funciona como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol U-12 de la WBSC.

Durante el campeonato, las selecciones disputan una serie de partidos y van acumulando resultados para determinar su posición en el torneo. Dependiendo del reglamento y del formato de cada edición, se establecen rondas de clasificación y posteriormente las posiciones finales.

El objetivo fundamental es clasificar a las mejores selecciones de América para la Copa Mundial de Béisbol U-12 de la WBSC.

Otros objetivos de la competencia son los siguientes:

Desarrollar el béisbol infantil: permite que jugadores de 11 y 12 años tengan experiencia representando a sus países.

permite que jugadores de 11 y 12 años tengan experiencia representando a sus países. Detectar talentos: las federaciones pueden observar a los jóvenes con proyección para futuras selecciones.

las federaciones pueden observar a los jóvenes con proyección para futuras selecciones. Preparar a los jugadores internacionalmente: competir contra otros países exige adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de competencia.

competir contra otros países exige adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de competencia. Fortalecer las selecciones nacionales: los entrenadores comienzan a construir la base de las futuras categorías juveniles.

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Información de Fedebeis