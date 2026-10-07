EN VIVO Dodgers 1-1 Bravos (4⬇️) MLB Playoffs 2026| Juego 4 de la Serie Divisional Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta miden fuerzas en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte baja del cuarto episodio, el marcador está empatado 1-1.

Momentos clave

1ra. Baja

0-0 (2 Outs)

Lanzamiento desviado de lanzador Tyler Glasnow. Michael Harris II anota.

LAD 0-1 ATL

2da. Alta

1-2 ( 1 Out)

Max Muncy se embasa por error en fildeo de campo corto Mauricio Dubón. Shohei Ohtani anota.

LAD 1-1 ATL

Alineaciones

Dodgers

Bravos

Los Dodgers llegan al Truist Park con la oportunidad de sellar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con la ventaja 2-1 en la serie tras imponerse 3-1 en el tercer compromiso sostenido por una joya monticular de Yoshinobu Yamamoto, el conjunto angelino busca liquidar la eliminatoria a domicilio. Por su parte, los Bravos afrontan un escenario de "vencer o morir" ante su público para forzar un decisivo quinto juego en Los Ángeles.

Lanzadores abridores

Los Ángeles Dodgers — Tyler Glasnow: El espigado diestro toma la responsabilidad de abrir el encuentro para Los Ángeles con el objetivo de sellar el pase de ronda. Su potencia en la recta y efectivos lanzamientos secundarios serán la principal baza para contener el lineup de Atlanta desde las primeras entradas.

El espigado diestro toma la responsabilidad de abrir el encuentro para Los Ángeles con el objetivo de sellar el pase de ronda. Su potencia en la recta y efectivos lanzamientos secundarios serán la principal baza para contener el lineup de Atlanta desde las primeras entradas. Atlanta Braves — Tyler Mahle: Con la temporada en juego, los Braves confían la apertura al diestro Tyler Mahle. La clave para el lanzador local estará en mantener la bola en la parte baja de la zona y evitar los cuadrangulares en un parque favorable para los bateadores de poder.

Claves del Partido