EN VIVO Dodgers 1-1 Bravos (4⬇️) MLB Playoffs 2026| Juego 4 de la Serie Divisional Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass
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Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta miden fuerzas en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.
En la parte baja del cuarto episodio, el marcador está empatado 1-1.
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Momentos clave
1ra. Baja
0-0 (2 Outs)
Lanzamiento desviado de lanzador Tyler Glasnow. Michael Harris II anota.
LAD 0-1 ATL
2da. Alta
1-2 ( 1 Out)
Max Muncy se embasa por error en fildeo de campo corto Mauricio Dubón. Shohei Ohtani anota.
LAD 1-1 ATL
Alineaciones
Dodgers
Bravos
Los Dodgers llegan al Truist Park con la oportunidad de sellar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con la ventaja 2-1 en la serie tras imponerse 3-1 en el tercer compromiso sostenido por una joya monticular de Yoshinobu Yamamoto, el conjunto angelino busca liquidar la eliminatoria a domicilio. Por su parte, los Bravos afrontan un escenario de "vencer o morir" ante su público para forzar un decisivo quinto juego en Los Ángeles.
Lanzadores abridores
- Los Ángeles Dodgers — Tyler Glasnow: El espigado diestro toma la responsabilidad de abrir el encuentro para Los Ángeles con el objetivo de sellar el pase de ronda. Su potencia en la recta y efectivos lanzamientos secundarios serán la principal baza para contener el lineup de Atlanta desde las primeras entradas.
- Atlanta Braves — Tyler Mahle: Con la temporada en juego, los Braves confían la apertura al diestro Tyler Mahle. La clave para el lanzador local estará en mantener la bola en la parte baja de la zona y evitar los cuadrangulares en un parque favorable para los bateadores de poder.
Claves del Partido
- La urgencia de la ofensiva de Atlanta: Ronald Acuña Jr., Austin Riley, Matt Olson y Ozzie Albies necesitan despertar con hombres en posición anotadora frente a las ofertas de Glasnow. En el Juego 3 la toletería de los Braves fue silenciada con solo cinco imparables.
- El temible orden al bate angelino: La parte alta del lineup de los Dodgers, encabezada por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, buscará embasarse temprano para meterle presión a Mahle.
- Manejo de los bullpens: Si el abridor de Atlanta flaquea, la dirigencia de los Braves no dudará en echar mano de su cuerpo de relevistas de forma temprana para sostener el choque. En la otra acera, el cerrador Edwin Díaz y el preparador Tanner Scott aguardan con frescura tras sus sólidas intervenciones en el último tramo del Juego 3.