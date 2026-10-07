MLB Playoffs 2026 resultado| Yankees son eliminados por Rays en la Serie Divisional. José 'Chema' Caballero estuvo en la alineación

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Estados Unidos/Los Yankees de Nueva York quedaron fuera de contienda en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas al perder este miércoles frente a los Rays de Tampa Bay, por 3 carreras a 4, en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana.

En ese juego, el pelotero panameño José 'Chema' Caballero formó parte de la alineación titular y defendió la tercera base. En ese encuentro no conectó imparables en dos turnos y recibió un ponche. Posteriormente, en la parte baja del séptimo episodio, fue sustituido a la ofensiva por Jazz Chisholm Jr.

El partido

Hace dos semanas, Drew Rasmussen se apartó de la bulliciosa celebración que se vivía en el clubhouse de visitantes del Yankee Stadium y dejó claro que los Rays aún no habían terminado. Habían cumplido sus objetivos de la temporada regular, regresar a la postemporada y conquistar su primer título del Este de la Liga Americana en cinco años, pero no habían terminado.

Tenían más en mente. Once victorias más. Tres oportunidades más para descorchar champaña, vaciar botellas de cerveza y fumar puros juntos.

Los Rays dieron otro gran paso hacia su objetivo final la noche del miércoles en el Yankee Stadium, completando la barrida sobre los Yankees en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

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Fue la primera barrida de los Rays en una serie de postemporada al mejor de cinco juegos, o más larga, en la historia de la franquicia. Además, fue apenas la segunda vez que los Yankees son barridos en una serie al mejor de cinco, uniéndose al equipo de la SCLA (Serie de Campeonato de la Liga Americana) de 1980.

Tres victorias conseguidas, faltan ocho.

El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana está programado para el lunes en el Tropicana Field, donde los Rays recibirán al ganador de la serie entre los Guardianes y los Medias Blancas, que Chicago lidera actualmente por 2-1.

Nada de esto se esperaba de los Rays. Muchos pronosticaban que terminarían últimos en el Este de la Liga Americana. Incluso mientras pasaban gran parte de la temporada en lo más alto de la clasificación de la Liga Americana, los observadores señalaban a otros contendientes como el "equipo a vencer" del circuito. Pero demostraron su calidad a lo largo del maratón de 162 juegos y superaron con autoridad al segundo mejor equipo de la Liga Americana en una serie de tres encuentros, jugando a su manera.

Lanzaron bien. Jugaron una defensa impecable. Y su dinámica alineación demostró que puede producir carreras de muchas maneras diferentes.

Al igual que en los primeros dos juegos en el Tropicana Field, los Rays se apoyaron en sus abridores durante buena parte del Juego 3. Nick Martínez permitió dos carreras mientras sacaba 11 outs. Ian Seymour consiguió cuatro outs. Griffin Jax salió del bullpen para encargarse de dos innings. Luego, Cam Booser, Kevin Kelly y Bryan Baker terminaron el trabajo en el octavo y noveno episodios.

Mientras tanto, dos importantes jugadores de rol conectaron los batazos más decisivos de la noche para Tampa Bay. En el cuarto inning de su debut en postemporada, Ryan Vilade depositó la pelota apenas por encima de la cerca del jardín derecho para conectar un jonrón solitario ante Max Fried. En el sexto capítulo, el cubano Víctor Mesa Jr. disparó un cuadrangular de dos carreras para romper el empate hacia el jardín derecho-central y salió lentamente de la caja de bateo mientras dirigía la mirada hacia el dugout de los Rays.

Información de Adam Berry (MLB.com)

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