EN VIVO Guardianes 9-3 Medias Blancas (9⬆️) - MLB Playoffs 2026| Juego 3 de la Serie Divisional Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Guardianes de Cleveland afrontan un partido de eliminación ante los Medias Blancas de Chicago, y lo hacen colocando la pelota en manos del panameño Daniel Espino, quien inicia el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, el que se transmite por TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del noveno episodio el marcador favorece a los Guardianes 9-3.

Momentos clave

1ra. Alta

2-1 (1 Out)

Kyle Teel pega doble (1) con línea fuerte a jardinero derecho Chase DeLauter. Sam Antonacci anota Miguel Vargas a 3ra.

CLE 0-1 CWS

3ra. Alta

0-1 (1 Out)

Steven Kwan pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Randal Grichuk. Travis Bazzana anota Brayan Rocchio a 2da.

CLE 1-1 CWS

1-2 (2 Outs)

Jo Adell pega triple (2) con rodado al jardinero derecho Braden Montgomery. Steven Kwan anota José Ramírez anota Chase DeLauter anota.

CLE 4-1 CWS

4ta. Baja

2-2 (0 Outs)

Tristan Peters pega doble (1) con línea a jardinero central Steven Kwan. Chase Meidroth anota.

CLE 4-2 CWS

5ta. Alta

2-1 (1 Out)

Chase DeLauter se embasa en jugada de selección, fildeada por segunda base Chase Meidroth. José Ramírez anota.

CLE 5-2 CWS

6ta. Baja

1-0 (2 Outs)

Sam Antonacci golpeado por lanzamiento. Braden Montgomery anota Randal Grichuk a 3ra. Colson Montgomery a 2da.

CLE 5-3 CWS

8va. Alta

0-2 (2 Outs)

José Ramírez pega triple (1) con elevado al jardinero izquierdo Randal Grichuk. Travis Bazzana anota Patrick Bailey anota.

CLE 7-3 CWS

Alineaciones

Guardianes

Medias Blancas

Previa

Chicago domina la serie 2-0 y está a una victoria de avanzar a la siguiente ronda. Cleveland, en cambio, necesita ganar para extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones de continuar en la postemporada.

Espino será utilizado como opener, por lo que su misión no será necesariamente cubrir una gran cantidad de entradas. El cuerpo técnico de los Guardianes espera que el derecho ataque desde el primer lanzamiento y pueda establecer el tono del encuentro antes de entregar la responsabilidad al resto del cuerpo de lanzadores.

En el otro lado, los Medias Blancas anunciaron al zurdo Sean Newcomb como su abridor. Chicago también utilizará un plan combinado de pitcheo para tratar de cerrar la serie en casa.

Para Espino, la oportunidad tiene un significado especial. El derecho panameño pasó varios años lidiando con problemas en el hombro que limitaron seriamente su desarrollo y requirieron dos cirugías.

Su regreso a las Grandes Ligas se produjo esta temporada, cuando Cleveland lo llamó al equipo mayor el 17 de junio. Durante la campaña regular, Espino terminó con 14 apariciones, marca de 0-0, efectividad de 4.11, 15.1 entradas lanzadas, 12 imparables permitidos, siete carreras limpias, siete bases por bolas y 25 ponches.

Uno de los aspectos más llamativos de su temporada fue su capacidad para generar ponches. Espino registró 14.67 ponches por cada nueve entradas, una muestra del potencial que todavía posee su brazo después del largo proceso de recuperación.

Su repertorio también mantiene una de sus principales armas: una recta que puede alcanzar las 100 millas por hora, acompañada por pitcheos rompientes con los que busca generar swings fallidos.

El Juego 3 no representará el debut de Espino en la postemporada. El panameño ya tuvo participación en esta Serie Divisional, cuando trabajó dos tercios de entrada en el primer partido, sin permitir carreras en el primer juego disputado el sábado 3 de octubre.

Ahora tendrá una responsabilidad mucho mayor.

Con Cleveland contra la eliminación, Espino deberá intentar contener a una ofensiva de Chicago que ha tomado ventaja en los dos primeros encuentros. Los Guardianes, además, necesitan despertar con el bate: apenas han producido tres carreras en los primeros dos partidos de la serie.