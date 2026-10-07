Piero y Maradona | El día en que la música y el fútbol se unieron por la infancia

Luto en la música: Murió Piero a los 81 años y el mundo recuerda su histórica y conmovedora hermandad con Diego Maradona.

Panamá/El universo de la canción social y testimonial está de luto. Este miércoles 7 de octubre de 2026 se confirmó el fallecimiento de Piero, el inolvidable intérprete de himnos como "Mi viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo" y "Soy paz, soy pan, soy más".

El músico, nacido en Italia pero profundamente argentino y colombiano por adopción, murió a los 81 años tras permanecer internado en Buenos Aires por complicaciones pulmonares.

En medio de la ola de homenajes que inunda las redes sociales, ha vuelto a la luz uno de los episodios más emotivos y solidarios de su vida: su inquebrantable amistad con Diego Armando Maradona, con quien compartió algo más que el cariño del pueblo.

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Un lazo de hermandad forjado en el barro y la sensibilidad social

Piero y Diego Maradona compartían un ADN común. Ambos provenían de orígenes humildes, alcanzaron la gloria internacional desde Argentina y se caracterizaban por un indomable compromiso con las causas humanitarias. A lo largo de las décadas, cruzaron caminos en múltiples ocasiones, pero hubo un año en particular que selló su complicidad en la historia de la cultura pop y la filantropía.

El hito de 1995: Cuando el "Diez" cantó para UNICEF

En 1995, impulsado por su incansable deseo de proteger a las infancias, Piero lideró un colosal proyecto discográfico destinado a recaudar fondos para defender los derechos del niño bajo el ala de UNICEF. La iniciativa congregó a titanes internacionales de la talla de David Gilmour (Pink Floyd), Annie Lennox y Joaquín Sabina.

Sabiendo del magnetismo y el enorme corazón de Maradona, Piero no dudó en convocarlo. Diego aceptó de inmediato. El astro del fútbol se metió al estudio de grabación, prestó su voz para el álbum y cedió todas sus regalías directamente al fondo de las Naciones Unidas.

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Detrás de la grabación: "Nos matábamos de risa"

En una de sus últimas entrevistas concedidas al diario El Comercio, Piero desclasificó con humor y nostalgia cómo fue dirigir musicalmente al mejor futbolista de todos los tiempos:

Él siempre apoyó a los más pequeños. Se aprendió la letra mientras nos matábamos de risa cuando intentaba modular su voz para que llegara a ciertos tonos”.

Aquel encuentro quedó inmortalizado también en la televisión argentina a través de la señal de Canal 13, mostrando a dos ídolos populares fundidos en abrazos legítimos, bromas y un respeto mutuo que conmovió al país.

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El reencuentro en la eternidad

Con la muerte de Piero este 7 de octubre, el continente pierde a una de sus voces más honestas y pacíficas. Sin embargo, para los fanáticos del fútbol y de la trova, queda el consuelo poético de que hoy, finalmente, el cantautor de la melena blanca y el "Barrilete Cósmico" se han vuelto a reunir en algún lugar para seguir cantando, riendo y cobijando a los más vulnerables.