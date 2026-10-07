Gianmatteo Rousseau se refirió a su actualidad como piloto panameño que deja en alto a la bandera de Panamá en el extranjero.

Panamá/El piloto panameño Gianmatteo Rousseau estuvo como invitado en TVN Noticias, donde compartió detalles de su trayectoria y realizó un balance positivo de su desempeño durante este año en el automovilismo internacional.

Rousseau, una de las jóvenes promesas del automovilismo panameño, se mostró complacido con el trabajo realizado durante la temporada, en un año que representó nuevos retos y experiencias en su proceso de formación como piloto.

Su trayectoria internacional comenzó a los seis años, cuando dio sus primeros pasos en las pistas locales. Desde entonces, ha conseguido resultados destacados que le han permitido proyectarse fuera de Panamá.

Entre sus principales logros figura el título de Campeón Mundial IAME en la categoría Mini, conquistado en 2022 en Le Mans, Francia. También consiguió un destacado sexto lugar entre 109 competidores en el Mundial CIK/FIA disputado en Suecia.

Estos resultados forman parte de un proceso de crecimiento que ahora lo lleva hacia nuevos desafíos en la Fórmula 4, categoría considerada un paso importante dentro de la formación de jóvenes pilotos que buscan avanzar hacia categorías superiores del automovilismo.

La carrera de Rousseau también cuenta con el respaldo de Bullet Sports Management, agencia especializada en la representación y desarrollo de pilotos y que también maneja al argentino Franco Colapinto.

Con su evolución internacional y el paso a la Fórmula 4, Rousseau continúa construyendo una carrera que busca colocar nuevamente el nombre de Panamá en el automovilismo internacional.