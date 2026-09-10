Béisbol U23| Panamá cuenta con preselección para el próximo Mundial de la categoría

Un total de 42 jugadores, que participaron en el campeonato nacional que finalizó el pasado 8 de septiembre, forman parte de este grupo que es dirigido por el manager Aníbal Reluz.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló esta mañana el listado de peloteros que conformarán la preselección nacional U23 de cara al próximo Campeonato Mundial de la categoría a jugarse en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Tras concluido el III Campeonato Nacional U23, Fedebeis, revela la preselección que estará bajo el cargo del manager Anibal Reluz Padre, campeón de la categoría en el último premundial jugado en ciudad de Panamá en el 2025.

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Este es el grupo de jugadores preseleccionados:

Lanzadores: Carlos Días, Christopher Cuevas, Benjamín González, Dereck Gómez, Samuel Pérez, Edelindo Acosta, Jorge Quiel, Juan Ortega, Alain Pérez, Jezler Baules, Yereniel Herrera, Camilo Sánchez, Yeison Calvo, Zahir Zuñiga, Ismael Velasco, Eward Rodríguez y Anthony Ortega.

Carlos Días, Christopher Cuevas, Benjamín González, Dereck Gómez, Samuel Pérez, Edelindo Acosta, Jorge Quiel, Juan Ortega, Alain Pérez, Jezler Baules, Yereniel Herrera, Camilo Sánchez, Yeison Calvo, Zahir Zuñiga, Ismael Velasco, Eward Rodríguez y Anthony Ortega. Receptores: Abel De León, Juan Diego Rosas, José Aparicio y Francisco Villamil.

Abel De León, Juan Diego Rosas, José Aparicio y Francisco Villamil. Cuadro Interior: Amador Rojas, Arod McKenzie, Andrés Araúz, Edwin Hidalgo, Ricardo Acosta, Abdiel Alonso, Héctor Rayo, Pedro Hernández, Yeremi Lezcano, Jorge Pinilla y Jorge Rodríguez.

Amador Rojas, Arod McKenzie, Andrés Araúz, Edwin Hidalgo, Ricardo Acosta, Abdiel Alonso, Héctor Rayo, Pedro Hernández, Yeremi Lezcano, Jorge Pinilla y Jorge Rodríguez. Jardineros: Juan Diego Alonso, Mauricio Pierre, Carlos González, Jael Escobar, Luis Rivera, Joaquín Gamba, Juan Caballero, Omar Ortega , Edwin Walden y Yeremy Sánchez.

Juan Diego Alonso, Mauricio Pierre, Carlos González, Jael Escobar, Luis Rivera, Joaquín Gamba, Juan Caballero, Omar Ortega , Edwin Walden y Yeremy Sánchez. Cuerpo Técnico: Aníbal Reluz Padre (Manager), Andy Hernández, Audes De León, Manuel Rodríguez, Dimas Ponce, Israel Delgado, Víctor Castillo y Ashley Ponce.

Datos del torneo

Nombre: VI Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026.

VI Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026. Sede: Nicaragua.

Nicaragua. Fechas: 6 al 15 de noviembre de 2026 . La fecha está confirmada oficialmente por la WBSC.

. La fecha está confirmada oficialmente por la WBSC. Participantes: 12 selecciones nacionales .

. Categoría: jugadores menores de 23 años.

jugadores menores de 23 años. Organizador: Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

El formato tradicional de la Copa Mundial U23 parte de dos grupos de seis equipos. Durante la ronda inicial, cada selección juega contra los equipos de su grupo.

Después:

Los mejores equipos avanzan a la Super Ronda .

. Los demás disputan la Ronda de Colocación .

. Los resultados de las fases correspondientes determinan las posiciones finales y los partidos por las medallas.

Es un torneo particularmente interesante porque muchos de sus jugadores están en una etapa de transición entre el béisbol juvenil y el profesional.

La selección panameña obtuvo su clasificación a través del torneo clasificatorio de Norte, Centroamérica y el Caribe que se realizó el año pasado en Panamá.

Información de Fedebeis