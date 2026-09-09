Béisbol U23 2026| Panamá Oeste se corona campeón nacional de la categoría

Los 'Vaqueros' alcanzaron la supremacía al enfrentar a Chiriquí Occidente en el quinto y decisivo partido de la serie final.

Panamá/En un duelo de ofensivas que se extendió a 10 episodios, Panamá Oeste conquistó el título de campeón nacional de béisbol u23 al superar a Chiriquí Occidente por 12 carreras a 9 en el quinto juego de la serie final del certamen que se llevó a cabo en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Aunque los 'Vaqueros' tenían la ventaja en el marcador durante la mayor parte del juego, no pudo evitar que los occidentales concretaran una acometida que les llevó a empatar la pizarra a nueve anotaciones en el tramo bajo de la novena entrada.

Un cuadrangular productor de dos carreras de Michael Worthington y un doble impulsor de una anotación de Alfredo Alderete inclinaron la balanza a favor de los del West que se coronan campeones de la categoría por primera vez.

Edgar Samaniego tuvo una salida de cuatro entradas en las que permitió cuatro inatrapables y dos carreras, dio tres ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador.

Alaín Pérez cargó con la derrota tras lanzar seis episodios en los que toleró cinco incogibles y dos anotaciones.

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Arod Mc Kenzie pegó cuatro hits en cuatro turnos con una carrera anotada y una remolcada. Yeremy Sánchez de 7-3, con un cuadrangular, con dos anotadas y dos impulsadas y Juan Caballero de 4-1 con tres anotadas y una empujada.

Por Chiriquí Occidente, Jael Escobar bateó de 6-4, anotó tres carreras y empujó una. Jorge Rodríguez de 5-4 con dos anotadas y dos impulsadas y Amador Rojas de 5-2 con tres remolcadas.

Con este resultado, Panamá Oeste gana la serie final por marca tres triunfos y dos derrotas y se queda con el campeonato u23 por primera vez.