Panamá suma a Pedro Morilla Pineda al staff técnico de sus selecciones masculinas de fútbol

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Pedro Morilla Pineda como seleccionador y encargado de Metodología de las Selecciones Juveniles Masculinas de Panamá.

El nuevo integrante de las selecciones masculinas de la FPF ya inició sus labores este fin de semana, acompañando al director técnico de la Selección Mayor, Thomas Christiansen, en la observación de partidos de ligas federadas. Asimismo, este lunes comenzó a trabajar como entrenador de la Selección Sub-16 (categoría 2010) que se prepara para disputar el Torneo UNCAF a celebrarse en El Salvador durante el mes de octubre.

Morilla Pineda, de 53 años y nacido en Sevilla (España), cuenta con licencia de entrenador UEFA PRO, además de poseer una vasta trayectoria en el fútbol profesional y juvenil, desempeñándose como entrenador, director deportivo y secretario técnico. A lo largo de su carrera, ha destacado tanto por su trabajo al frente de clubes de primera y segunda división como por su experiencia en el desarrollo y formación de futbolistas en categorías juveniles.

Su incorporación responde a la visión de la FPF de continuar fortaleciendo la estructura y metodología de trabajo de las selecciones juveniles masculinas, apostando por una formación integral y un modelo de desarrollo que permita identificar, potenciar y proyectar el talento panameño hacia el fútbol de alto nivel. Su experiencia en la detección y desarrollo de jóvenes talentos, la construcción de equipos y la planificación deportiva a largo plazo serán elementos fundamentales para el crecimiento de las categorías juveniles de Panamá.

"Es un honor y una responsabilidad enorme incorporarme a la Federación Panameña de Fútbol en un momento tan especial para el país. Quiero agradecer sinceramente la confianza depositada en mí y, de manera muy especial, a Thomas Christiansen, cuya visión, liderazgo y apuesta decidida por el crecimiento del fútbol panameño han sido determinantes para que hoy esté aquí", comentó el estratega.

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Además, indicó: "Thomas ha construido un camino de ambición, exigencia y resultados, y poder llegar de su mano supone para mí un orgullo inmenso y una motivación aún mayor. También quiero agradecer a la Federación por abrirme las puertas de un proyecto que mira al futuro con seriedad, con convicción y con una apuesta clara por la formación y el talento joven".

Por último, expresó lo que significa para él esta nueva oportunidad profesional: “Asumo este reto con mucha ilusión, pero también con la humildad de quien sabe que el verdadero trabajo está en el día a día. Mi misión es ayudar a potenciar al futbolista joven panameño, acompañarlo en su desarrollo y darle herramientas reales para que pueda crecer, competir y acercarse al fútbol profesional. Creo profundamente en el valor de la metodología, del trabajo bien hecho y de la formación como base de cualquier proyecto sólido. Por eso, me comprometo a aportar mi experiencia, mi energía y mi dedicación para seguir fortaleciendo un proceso que no solo busca resultados inmediatos, sino construir un futuro más fuerte para la Selección Absoluta y para todo el fútbol panameño.”

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Valores y fortalezas profesionales

Valores

Visión estructural

Amplia experiencia en Secretaría Técnica y Dirección Deportiva (Real Betis, Granada CF). Experiencia profesional en la conformación de plantillas y construcción de equipos.

Especialista en Retorno de Inversión

Especialista en identificar, desarrollar y aumentar el valor económico del talento joven en el fútbol profesional.

Principios de Gestión Integral

Experiencia combinada liderando proyectos desde las perspectivas de gestión administrativa y dirección deportiva.

Visión Ejecutiva de Alto Nivel

Capacidad demostrada para equilibrar la urgencia de obtener resultados con la valorización de los activos del club, preparado para liderar proyectos deportivos de las más altas exigencias tácticas e institucionales.

Fortalezas principales

Desarrollo del Talento Joven

Capacidad demostrada para identificar y promover jóvenes jugadores hacia el fútbol profesional, entre ellos Dani Ceballos, Fabián, Junior, Carlos Neva, entre otros.

Potenciación del Valor de los Jugadores

Experiencia en el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de las cualidades competitivas de jugadores profesionales.

Liderazgo y Gestión

Capacidad para equilibrar los resultados inmediatos con la inversión en desarrollo a largo plazo, construyendo plantillas competitivas y exitosas.

Visión Internacional

Experiencia en proyectos deportivos internacionales, con éxitos comprobados en competiciones de Asia y Europa.

Información de FPF