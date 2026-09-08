Ismael Laguna| Personalidades y organizaciones se expresan tras fallecimiento del excampeón mundial panameño

Conocido como 'El Tigre de Colón', Laguna fue el segundo boxeador panameño que se coronó monarca del mundo. Solo le antecedió Teófilo 'Panamá' Al Brown.

Panamá/El fallecimiento del excampeón mundial de boxeo Ismael Laguna generó reacciones entre personas que se desenvuelven, no solo en el ámbito deportivo sino también a nivel político y social.

"Lamento mucho el fallecimiento de nuestro ex campeón Ismael Laguna quien fue el primer campeón panameño del @wbcboxeo y se coronó en 1965 en peso ligero. Descanse en paz", manifestó", plasmó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en su cuenta de X.

José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, resaltó la figura de Laguna a quien se refirió como "la gran gloria del boxeo".

"Su legado y méritos fueron invaluables y símbolo, como otros, del boxeo patrio", indicó el mandatario.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) envió un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. Además de resaltar la disciplina y entrega con la que Laguna se condujo durante su carrera en los tinglados.

"Su talento, disciplina y entrega sobre el ring llevaron el nombre de Panamá a lo más alto y dejaron un legado imborrable para nuestro deporte y para las futuras generaciones" indicó

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se pronunció en redes sociales sobre la muerte del recordado 'Tigre de Colón'.

"La Asociación Mundial de Boxeo lamenta profundamente el fallecimiento de la leyenda panameña del boxeo, Ismael Laguna. Un excampeón mundial ligero de la AMB y uno de los grandes pugilistas en la historia del boxeo latinoamericano", resaltó el organismo. "Nuestras más profundas condolencias a sus familia, amigos y a toda la comunidad del boxeo. Descansa en paz, campeón".

Laguna falleció este martes 8 de septiembre a los 83 años de edad. Su carrera en el boxeo la desarrolló en las décadas de 1960 y 1970, tuvo 75 peleas profesionales en las que acumuló récord de 65 victorias, nueve derrotas y un empate con 37 triunfos por nocaut.