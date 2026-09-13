Juegos Suramericanos 2026| Yuliett Hinestroza le asegura a Panamá medalla en boxeo

La delegación panameña tiene un lugar asegurado en el podio del boxeo.

Yuliett Hinestroza / COP

Panamá/La boxeadora panameña Yuliett Hinestroza aseguró la medalla de bronce en la división de los 51 kilogramos, rama femenina, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras imponerse por decisión dividida 3-2 a la boliviana Patricia Rojas.

Con este triunfo, Hinestroza avanzó a las semifinales de la competencia, donde enfrentará a la venezolana Irismar Cardozo el próximo 16 de septiembre.

La panameña buscará avanzar a la final y mejorar el color de la medalla asegurada en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Información de Fedebop

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