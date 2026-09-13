MLB resultados| Miguel Amaya: panameño suena el bate con su sexto jonrón del año

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Panamá/El pelotero panameño Miguel Amaya bateó su sexto cuadrangular, en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas, durante el partido que protagonizaron este domingo los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh.

Amaya pegó el vuelacercas en la parte baja del quinto episodio y con él produjo dos carreras que le dieron la ventaja parcial a los Cachorros, por 2 a 1.

Los Piratas marcaron tres 'rayitas' en la sexta entrada y se llevaron la victoria al final por pizarra de 4 a 3.

Amaya ocupó el puesto de receptor y su producción ofensiva en ese encuentro fue de dos hits en tres turnos, con una carrera anotada y dos empujadas. Su promedio de bateo en la campaña es de .240.

En blanco

Por otra parte, José 'Chema' Caballero jugó en el campo corto en el partido que realizaron los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.

Caballero no pegó hits en dos turnos, recibió dos ponches y una base por bola en ese encuentro que los Yankees ganaron por pizarra de 2 carreras por 0.

Iván Herrera se desempeñó como receptor y no conectó imparables en cuatro oportunidades con una carrera anotada por los Cardenales de San Luis que vencieron a los Medias Blancas de Chicago, por 3 a 1. En ese mismo partido, Leonardo Bernal se fue en blanco en tres turnos y recibió dos ponches en el rol de bateador designado.

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