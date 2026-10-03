Padres de San Diego vs Cerveceros de Milwaukee juego 1 EN VIVO por TVMAX

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Padres de San Diego y Cerveceros de Milwaukee!

Desde el American Family Field, en Milwaukee, arranca esta noche una serie al mejor de cinco juegos entre los Padres, que vienen de barrer a los Cachorros de Chicago en la ronda de comodines, y los Cerveceros, que tuvieron cinco días de descanso tras terminar con el mejor récord de las Grandes Ligas. El primer lanzamiento está previsto para las 8:30 p.m. ET, es decir, las 7:30 p.m. hora de Panamá, y podrás seguir el juego por TVMAX y TVN Pass.

Un duelo de contrastes. Los Cerveceros son el sembrado número uno de la Liga Nacional. Ganaron un récord de franquicia de 103 juegos y se convirtieron en el primer equipo en ganar la División Central de la Nacional cuatro años seguidos. Los Padres, con 91 triunfos, llegan como el equipo más caliente del momento: ambos clubes terminaron septiembre con foja de 18-6, y los de San Diego tienen la ofensiva que fue la mejor de las Mayores en ese mes.

Historial reciente. Los Padres ganaron cuatro de los seis duelos de temporada regular ante Milwaukee, incluida una barrida de tres juegos en agosto en el Petco Park. Es además el primer cruce de postemporada entre ambas franquicias.

El duelo en el montículo

Por los Cerveceros abrirá el derecho Jacob Misiorowski, quien lideró las Mayores en efectividad (1.80), ponches (252), WHIP (0.80) y average de los bateadores rivales (.157). Terminó con récord de 16-5 y es el gran favorito al Cy Young de la Liga Nacional. Ante los Padres, el 13 de mayo, lanzó siete innings en blanco con 10 ponches y solo cuatro hits permitidos, aunque San Diego ganó ese juego 3-1.

Por los Padres será el zurdo Robbie Ray, quien terminó 13-8 con 3.59 de efectividad y fue la sorpresa en la decisión de Craig Stammen, quien lo prefirió sobre Walker Buehler. El manager dijo que confía en su experiencia en postemporada, aunque admitió que el zurdo puede ser errático si no tiene control.

Alineaciones confirmadas

Padres de San Diego

Fernando Tatis Jr., RF Dustin Harris, LF Manny Machado, 3B Ty France, 1B Jackson Merrill, CF Xander Bogaerts, SS Ethan Salas, C Luis Campusano, DH Jake Cronenworth, 2B

Pitcher abridor: Robbie Ray (zurdo)

Cerveceros de Milwaukee

Jackson Chourio, LF Brice Turang, 2B William Contreras, C Jake Bauers, 1B Christian Yelich, DH Cooper Pratt, SS Luis Lara, RF Garrett Mitchell, CF Joey Ortiz, 3B

Pitcher abridor: Jacob Misiorowski (derecho)

Qué observar: Mason Miller es el cerrador de San Diego, con Adrián Morejón de preparador. Del lado de Milwaukee, Trevor Megill y Abner Uribe cubren los últimos innings. Ortiz, quien llegó con molestias abdominales y en la rodilla derecha, está en el lineup titular.

Con ustedes, el minuto a minuto: ¡que comience el juego!