MLB resultado| Leonardo Bernal: el panameño bota su tercera pelota en la 'Gran Carpa'

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Panamá/Leonardo Bernal conectó su tercer cuadrangular, en la temporada y en su carrera dentro de las Grandes Ligas, durante el partido que los Cardenales de San Luis disputaron este sábado ante los Medias Blancas de Chicago.

El pelotero panameño pegó su vuelacercas en la parte baja del octavo episodio, sin corredores en base, ante los lanzamientos de Grant Taylor.

Ese fue el único inatrapable que Bernal conectó en cinco turnos que tuvo al bate, con una carrera anotada y una empujada. Su promedio de bateo es de .311 en la campaña.

Por su parte, el también panameño Ivan Herrera se fue en blanco en tres oportunidades al bate por los Cardenales, recibió un ponche y dos bases por bolas. Su registro ofensivo es de .246.

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Los Cardenales perdieron el encuentro por marcador de 5 carreras por 6.

Además, el capitalino Edmundo Sosa se fue de 1-0 en el partido que los Phillies de Filadelfia perdieron ante los Bravos de Atlanta, 12 por 2. Él defendió el campo corto y puso su promedio de bateo en .239.