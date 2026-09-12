MLB resultado| Mets sacuden a Yankees en el juego 2 de la 'Serie del Subway' en el Bronx

Estados Unidos/Probablemente, Aaron Judge no esperaba mucha velocidad adicional por parte de Zac Thornton —uno de los lanzadores de las Grandes Ligas con menor velocidad en sus envíos— durante la primera entrada del sábado en el Yankee Stadium. Sin embargo, la velocidad fue precisamente lo que Thornton ofreció. Con una cuenta de 0-2, Thornton desafió a Judge con una recta de 95.5 mph hacia la esquina interior, igualando así el lanzamiento más rápido de su temporada. Judge simplemente vio pasar la pelota a toda velocidad para el tercer strike.

Una entrada más tarde, Thornton ponchó a Spencer Jones con una recta casi idéntica que se clavó en la esquina exterior frente al bateador zurdo. En total, Thornton realizó seis lanzamientos de al menos 95 mph durante la contundente victoria de 12-2 sobre los Yankees; esa cifra iguala el total de lanzamientos de esa velocidad que había acumulado en sus primeras 12 aperturas combinadas. En la jornada, Thornton promedió 93.6 mph con su recta de cuatro costuras, estableciendo también un récord personal en su carrera.

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El resultado fue una de las mejores actuaciones del novato hasta la fecha: siete entradas, dos carreras permitidas y una victoria lograda con apenas 81 lanzamientos.

Las rectas potentes no son la norma para Thornton, quien se apoya más en el control, el engaño y la imprevisibilidad de un repertorio de siete lanzamientos, logrando a menudo que los rivales hagan swing a envíos fuera de la zona de strike. No obstante, su recta ha sido uno de sus mejores lanzamientos, en parte gracias a su capacidad para colocarla en los bordes de la zona (como hizo con Jones) y a su disposición para utilizarla en cuentas inesperadas (como hizo con Judge). Si a esto se le suma un poco más de velocidad, el lanzamiento se convierte en un arma aún más letal.

Ayudó el hecho de que Thornton lanzara con ventaja en el marcador durante toda la tarde, gracias al jonrón del puertorriqueño Francisco Lindor para abrir el partido, uno de los tres cuadrangulares que los Mets conectaron ante Gerrit Cole y uno de los seis que lograron en el día. Más tarde, Lindor añadió un grand slam, mientras que el venezolano Luis Torrens, Carson Benge, el dominicano Juan Soto y Jared Young también se volaron la barda.

Thornton permitió un jonrón en contra, obra de Cody Bellinger, quien también impulsó una carrera con un sencillo en la cuarta entrada. Sin embargo, el manager interino de los Mets, Andy Green, permitió que Thornton resolviera por sí mismo las situaciones complicadas, incluida una amenaza con corredores en base y dos outs en la séptima entrada. Al enfrentarse a Anthony Volpe, Thornton lanzó un cambio con cuenta de 1-0 —situación propicia para una recta—, lo que llevó a Volpe a conectar la bola por encima y provocar una doble matanza 5-4-3 que puso fin a la entrada.

Información de Anthony DiComo (MLB.com)

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