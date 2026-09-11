José Fajardo| delantero panameño mantiene la pólvora seca tras el Mundial 2026

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Panamá/José Fajardo ha mostrado consistencia con su club, la Universidad Católica de Quito, tras su participación con la selección de Panamá en el Mundial 2026.

Según las estadísticas del portal Transfermarkt, el delantero panameño ha sido constante con el gol en las fechas posteriores a la finalización de la Copa del Mundo que se realizó en Norteamérica. Tan solo en la LigaPro Serie A de Ecuador ha anotado un total de nueve goles, seis de ellos los ha marcado después del 19 de julio; fecha en la que el certamen terminó.

La U. Católica ha jugado nueve partidos en la liga ecuatoriana desde el último día del Mundial y Fajardo goleó en cuatro el ellos. Su juego más productivo fue el disputado el 1 de agosto ante Técnico Universitario al que le marcó tres tantos.

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Más allá de la liga

El atacante también se ha mantenido productivo en la Copa Ecuador. Prueba de ello fue que marcó el único gol de la U. Católica en el partido de cuartos de final ante Astillero FC.

"La paridad se rompió en el minuto 24. Luego de una gran habilitación y desajuste de la zaga guayaquileña, el delantero panameño José Fajardo apareció con el olfato goleador que lo caracteriza para mandar la pelota al fondo de la red", describió Directv Sports en su reporte del partido.

El gol de Fajardo le dio el pase a la Católica de Quito a las semifinales de la Copa.

La producción que ha tenido el panameño en sus últimas presentaciones demuestra el buen momento por el que atraviesa actualmente.

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Trayectoria con Universidad Católica

Llegada - 2024: Fajardo llegó a Universidad Católica a comienzos de 2024 procedente del CAI de La Chorrera, inicialmente en condición de préstamo. Su debut fue el 2 de marzo de 2024, ante Técnico Universitario, y marcó en el triunfo 3-0.

Temporada 2024: Fue su gran año de adaptación. En la LigaPro ecuatoriana disputó 28 partidos y marcó 13 goles, además de aportar 7 asistencias según los registros de Opta. En la Copa Sudamericana agregó 3 goles en 9 partidos.

2025: Universidad Católica hizo permanente su vinculación y Fajardo continuó como uno de los atacantes principales. En LigaPro registró 27 partidos y 10 goles. Además, fue parte del plantel que conquistó la Copa Ecuador 2025, el primer título de Fajardo con el club.

2026: Ha recuperado un gran nivel goleador. Los registros de Opta contabilizan 9 goles en 27 partidos de la liga ecuatoriana, mientras que en la Copa Libertadores marcó 2 goles en 2 partidos.