LPF noticias| Árabe Unido vs Unión Coclé: El 'Expreso Azul' apela a la unidad y la buena preparación para afrontar el desafío

Sintoniza el partido Árabe Unido vs Unión Coclé, el viernes 11 de septiembres a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) inicia este viernes 11 de septiembre con el partido entre el Deportivo Árabe Unido y Unión Coclé desde el estadio Armando Dely Valdés de la ciudad de Colón.

Kevin Mosquera, portero del Árabe Unido, manifestó que el equipo se ha preparado a conciencia para este encuentro ya que es de suma importancia en sus aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones en la Conferencia Este.

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"Nosotros estamos preparándonos para afrontar el partido de la mejor manera", expresó el arquero. "Vamos con la misma intensidad, la misma agresividad para sacar los resultados y obtener los tres puntos".

El conjunto colonense mantiene una racha de cinco jornadas sin perder lo que le tiene segundo en la clasificación del Este con 12 puntos.

"Primero que todo es la unidad, la confianza que nos da 'el profe' también. Estamos trabajando de buena manera", puntualizó Mosquera.

Ese partido está programado para iniciar a las 8:30 p.m. y se podrá ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

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