LPF Torneo Apertura 2026 resultado| UMECIT FC supera a CAI en el cierre de la jornada 7

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Panamá/UMECIT FC consiguió una importante victoria por 2-0 sobre el Club Atlético Independiente (CAI), en un partido que se definió en los últimos minutos y que tuvo emoción hasta el pitazo final.

El conjunto universitario encontró la apertura del marcador al minuto 89, cuando Nicholas Anderson apareció para poner el 1-0 y encaminar el triunfo de UMECIT FC. Ya en el tiempo de reposición, Hilberto Peralta, al 90+6’, sentenció el encuentro con el segundo tanto.

A pesar de la derrota, el CAI generó más aproximaciones ofensivas a lo largo del compromiso, con 73 ataques frente a los 61 de su rival. Además, registró nueve remates totales, dos más que UMECIT FC. Sin embargo, ambos equipos terminaron con cuatro disparos a puerta.

UMECIT FC tuvo una ligera superioridad en la posesión del balón, con un 56%, mientras que el CAI manejó el 44%. En los tiros de esquina, el equipo universitario también llevó ventaja, con seis saques de esquina frente a cuatro del conjunto independiente.

El partido también estuvo marcado por la disciplina. UMECIT FC terminó con un jugador menos tras la expulsión de Celino Hinojosa al minuto 90+2’. Además, el conjunto ganador recibió una tarjeta amarilla, mientras que el CAI fue amonestado en dos ocasiones.

En cuanto a los fueras de juego, UMECIT FC registró uno y el CAI tres.

Con los dos goles sobre el cierre, UMECIT FC se llevó un triunfo trabajado en un encuentro parejo en varios aspectos estadísticos, pero en el que supo aprovechar sus oportunidades en los minutos decisivos para quedarse con los tres puntos.

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