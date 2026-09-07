LPF noticias| Pandeportes ordena cierre del estadio Agustín 'Muquita' Sánchez

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Panamá/El estadio Agustín 'Muquita' Sánchez cerrará sus puertas a partir del martes 8 de septiembre. Esto lo anunció el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a través de un comunicado.

"Luego de escuchar las inquietudes planteadas por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), clubes y demás actores del fútbol nacional, comunica formalmente el cierre de esta instalación deportiva a partir del 8 de septiembre de 2026", precisa la institución en la nota.

Pandeportes indica que la medida se toma tras un seguimiento a las condiciones del estadio, evaluaciones técnicas y la atención dispensada a las "preocupaciones expresadas por futbolistas, clubes y organizaciones deportivas".

"En consecuencia, quedarán suspendidos los partidos, entrenamientos y demás actividades deportivas", agregó Pandeportes que asegura que el cierre se hace para procurar la seguridad de las personas que utilizan con frecuencia esa instalación deportiva.

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"Pandeportes coordinará con las organizaciones correspondientes la reubicación de los encuentros previamente programados, procurando reducir las afectaciones a la LPF (Liga Panameña de Fútbol), Liga Prom, LFF (Liga de Fútbol Femenino), y demás competencias que utilizan este escenario".

El 'Muquita' Sánchez es la sede principal de los equipos San Francisco FC y Club Atlético Independiente (CAI), los dos equipos representativos de la provincia de Panamá Oeste en la LPF.

El organismo rector del deporte en Panamá indicó que está en curso el proceso para la rehabilitación de la grama y el sistema de iluminación ubicado en el distrito de La Chorrera.